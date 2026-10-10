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台中市北區進化北路一處洗車場，(9)日下午發生一起驚險車禍！一名賴姓女駕駛在洗車時，疑似不小心將油門當煞車踩，導致車輛瞬間暴衝撞擊洗車場內圍牆，巨大撞擊力道造成車頭嚴重毀損、圍牆當場倒塌。所幸現場無人受傷，賴女經酒測無酒精反應，後續已送醫觀察。台中市警察局第二分局表示，警方17時37分接獲報案，指出進化北路322號發生車輛碰撞事故，隨即派員前往處理。經調查，60年次（約55歲）的賴姓女子當時正在洗車，疑因操作不當導致車輛暴衝。雖然無人受傷，但賴女因受到嚴重驚嚇，警方隨後通知119救護人員將她送醫檢查。警方實施酒測後，確認賴女並無酒駕情形。賴女現場表示願意承擔相關賠償責任，並已與洗車場負責人交換聯絡方式，雙方將自行協調後續事宜。由於事故地點屬於私有場域非道路範圍，雙方皆不提出告訴，警方已依規定告知權益並處理完畢。第二分局特別提醒，駕駛人在操作車輛時應保持冷靜，隨時確認排檔、煞車及油門位置。特別是駛入洗車場、停車場等狹小或特定場所時，務必減速慢行、謹慎操作，以免一時疏忽釀成意外。