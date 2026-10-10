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立法院長韓國瑜今（10）日在國慶大會致詞，談及大罷免及行政院長卓榮泰不副署法案等爭議，並表示「台灣民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁」。歌手盧學叡隨後在Threads發文，寫下「哈哈！假民主，真獨裁！」直球開酸韓國瑜的說法。盧學叡隨後在Threads發文，寫下「哈哈！假民主，真獨裁！」直球開酸韓國瑜的說法，盧學叡這次沒有長篇論述，而是直接引用「假民主，真獨裁」這句話，並在前面加上「哈哈！」，以帶有嘲諷意味的語氣表達態度。貼文未進一步說明他對相關政治爭議的看法，也沒有延伸評論其他議題。韓國瑜在國慶大會致詞時，提出「台灣安全」、「人民有錢」、「民主萬歲」3個願望，同時直言台灣民主已出現裂痕。他批評去年大罷免「不是民主，完全是場獵殺」，也提及今年國會三讀通過法案後，卓榮泰不副署的情況，強調「台灣民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁」。對此黨政人士表示，國慶是國人共同慶祝、向世界展現台灣的場合，韓國瑜身為立法院長及大會主席，卻在各國貴賓、駐台使節面前脫稿，以「政治獵殺」、「假民主、真獨裁」等選舉攻防語言指向執政團隊，將國家慶典變成政治攻擊舞台，令人難堪，也有失主持國家大典應有的分寸。