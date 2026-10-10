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▲席琳狄翁滑倒，當場跌坐在舞台上。（圖／翻攝自X@Reine_Margot2）

58歲加拿大天后席琳狄翁（Céline Dion）2022年證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，歷經休養後近期復出在巴黎舉行演唱會，不料10月7日在普萊尼圖德體育館開唱時，竟接連遭遇舞台意外，不僅演唱時一度忘詞，還因褲管勾到鞋跟失足摔倒在地，演出狀態讓不少歌迷十分心疼，十分擔心她的身體。席琳狄翁7日在巴黎開唱時，演唱1998年經典法語歌曲〈Dans un autre monde〉，她左腳跟著旋律單腳跳躍，褲管邊緣卻不慎勾到高跟鞋鞋跟，導致她瞬間失去重心滑倒在地。所幸她隨即在短短一秒鐘之內敏捷起身，並向觀眾示意無礙後繼續高歌，畫面被現場歌迷拍到後上傳網路，引起關注，大家心疼她的同時，也不忘稱讚席琳狄翁很敬業。而隨後她換上黑色禮服重新登場，準備獻唱1995年代表作〈Pour que tu m'aimes encore〉，結果唱到一半時突然忘記歌詞。她暫時停下來用手遮住臉，向台下歌迷坦承：「我忘了該唱什麼了。」台下萬名觀眾見狀立刻展現默契接力大合唱，為她解圍。面對全場歌迷溫暖支援，席琳狄翁深受感動，當場向歌迷表達歉意與感謝：「感謝你們在這裡，對不起。」席琳狄翁於2022年12月公開自己確診罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff-Person Syndrome），該疾病會導致肌肉控制受損、肌肉僵硬痙攣及容易失去平衡，當時她被迫取消全球巡迴演唱會。2024年受訪時她曾透露當時心境：「我當時不想停下來，我想留在舞台上。我想表現得勇敢，而不是保持理智，但那是錯的。」此後她僅在少數場合公開獻唱，包含2024年7月巴黎奧運開幕式及同年11月沙烏地阿拉伯時裝秀。這次在巴黎展開為期五週的限期駐唱，是她自2020年3月因疫情與健康因素中斷巡演以來，首度舉辦完整的個人演唱會。在9月12日的首演中，她履行了重返舞台的誓言，感性對歌迷表示：「我許下了承諾，我承諾過會回來，重新回到這個舞台上。所以今天我站在這裡，為你們而唱，也為我自己而唱，為生命而唱！」讓粉絲都感動不已，淚灑現場，認為席琳狄翁的演唱會看一次就少一次，只希望她好好保重。