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▲立法院長韓國瑜（左）、總統賴清德（右）。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.10）

中華民國115年國慶大會今（10）日上午在總統府前廣場舉行，總統賴清德以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題，發表國慶演說。對此，府方人士則分析演講稿的三層意義，包含清楚向國際社會說明的台灣定位、用民主治理來呈現台灣跟中國的差異、回應台灣當代社會問題的具體做法。賴清德發表國慶演說表示，在戰爭與威權擴張、全球秩序快速變動的時代，台灣應勇敢自信打造「山巔之城」，這不是對自己的讚美，而是對國家未來的期許，也是台灣願意承擔的責任。對此，府方人士說明，「山巔之城」是民主治理的概念，而要打造山巔之城，指的就是以民主制度，打造繁榮經濟的福利國家；至於「鹽」是指民主跟防衛力量，指的是守護和平、保存和平，不受威權體制的影響，而「天上的光」的「光」，是經濟發展跟科技創新，讓台灣可以照亮世界，同時「光」也延伸到性別平權，以及在醫療、農業、能源跟教育上面的合作。對於演講稿的三層意義，府方人士說明，首先，清楚向國際社會說明的台灣定位。他說，賴清德表達樂見美中透過對話管理競爭，也降低戰爭的風險，並強調不可以扭曲二戰的歷史；同時，賴強調支持對話、也要求和平，並把台灣定位，「我們是值得信賴，也能承擔責任的一個民主國際夥伴」。再來，用民主治理來呈現台灣跟中國的差異。府方人士說，賴清德花了一些篇幅在講，今年是台灣總統直選的30週年，當年是在飛彈威脅之下，完成了人民當家做主的第一次投票，接著走過轉型、政黨輪替，也用經濟表現證明，「台灣越擁抱民主，越能走向世界」。此外，賴清德強調，中國持續用軍事跟灰色地帶的行動施壓，企圖要改變台海的現狀，面對威權的擴張，台灣是堅持武力不能夠凌駕規則，也認為說強權不能夠去剝奪人民未來的選擇；同時，重申「我們不放棄對話」、「我們增加國防投資不是為了挑釁，是要阻止戰爭」。最後，回應台灣當代社會問題的具體做法。府方人士提到，文稿有回應民主社會如何務實地解決問題，比如少子化，有涵蓋生育、養育、教育、成長津貼等；也說明「健康台灣」、打詐、反毒、毒駕防制、能源政策等。