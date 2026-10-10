苗懂執行長苗安妮（Anni Miao）於社群平台Threads披露指出，5月中與友人一同前往富錦樹集團引進的高檔燒肉店「USHIGORO S.」用餐時，愛馬仕包包疑遭紅酒噴到，直指是員工疏失造成，後續也與富錦樹集團協商，但是逾4個月依舊未果。對此，富錦樹集團則發聲明，稱事發原因與責任尚待釐清，並強調現場監視器畫面並未拍到紅酒為何濺在包包皮革上，目前雙方各執一詞。
苗安妮在Threads控訴，與友人到「USHIGORO S.」，自己帶了兩瓶紅酒，然而服務人員倒酒時，約2至3滴紅酒不慎沾到白色霧面鱷魚皮 Hermès Kelly To Go 手袋，當時餐廳經理表示「全權負責」，苗安妮提到，當天4個人的消費金額將近4萬元，一樣全額付款，並沒有要求該餐免單。
後經苗安妮敘述，該包包被愛馬仕人員告知酒液已滲入皮革，必須將包包送回法國原廠進一步處理，最快可能也要2026年12月底才能拿回。苗安妮也提到，後續的這4個月裡，雖然多次嘗試與餐廳母公司富錦樹餐飲集團溝通，但至今仍未獲得滿意的具體解決方案，她強調：「我所關切的並非當晚的服務人員或現場經理，而是集團層級在事件後續的處理方式」，為此已尋求法律協助。
富錦樹聲明：無法證明包包污損的實際原因
而富錦樹餐飲集團也在昨（9）日晚間發表聲明，指出當天是顧客用餐結束、結帳完畢後，才要求現場服務人員進入包廂，反映隨身包款疑似遭紅酒污損，並認為此事與服務人員有關。富錦樹集團表示，當下並非污損發生的時間點，現場人員也未親眼確認污損發生的過程，「但仍基於重視顧客感受及積極協助處理的立場，主動表達關心、留下聯繫方式，並提出願意協助負擔相關清潔與運送費用，希望能妥善處理後續事宜。」
富錦樹集團強調，發現當事人所述離開包廂的期間，並未發現服務人員進入該包廂，且服務人員進入包廂的時段都有當事人或同行友人在場。由於監視器並未直接拍攝包廂內部的完整情況，富錦樹集團認為無法僅憑現有影像確認包包污損的實際發生原因，但強調並未迴避此事。
富錦樹披露 當事人求償93萬賠償或是等值消費額度
富錦樹還提到，曾主動提出清潔及運送費用的協助方案，並透露當事人稱「擔心紅酒污漬無法完全清除」而向公司提出93萬元的賠償，或是改以等值93萬元的富錦樹餐飲集團消費額度作為替代方案。
對此，富錦樹集團認為，在事發原因、責任歸屬、實際損害程度及合理賠償範圍尚未確認的情況下，無法接受該賠償條件，因此雙方最終未能達成共識，目前已委任專業律師協助處理相關事宜，並再次聲明「對於依法應負的責任，我們不會迴避；但對於尚無充分事實依據的指控，公司也不會在未釐清前逕行承認」。
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後經苗安妮敘述，該包包被愛馬仕人員告知酒液已滲入皮革，必須將包包送回法國原廠進一步處理，最快可能也要2026年12月底才能拿回。苗安妮也提到，後續的這4個月裡，雖然多次嘗試與餐廳母公司富錦樹餐飲集團溝通，但至今仍未獲得滿意的具體解決方案，她強調：「我所關切的並非當晚的服務人員或現場經理，而是集團層級在事件後續的處理方式」，為此已尋求法律協助。
而富錦樹餐飲集團也在昨（9）日晚間發表聲明，指出當天是顧客用餐結束、結帳完畢後，才要求現場服務人員進入包廂，反映隨身包款疑似遭紅酒污損，並認為此事與服務人員有關。富錦樹集團表示，當下並非污損發生的時間點，現場人員也未親眼確認污損發生的過程，「但仍基於重視顧客感受及積極協助處理的立場，主動表達關心、留下聯繫方式，並提出願意協助負擔相關清潔與運送費用，希望能妥善處理後續事宜。」
富錦樹集團強調，發現當事人所述離開包廂的期間，並未發現服務人員進入該包廂，且服務人員進入包廂的時段都有當事人或同行友人在場。由於監視器並未直接拍攝包廂內部的完整情況，富錦樹集團認為無法僅憑現有影像確認包包污損的實際發生原因，但強調並未迴避此事。
富錦樹披露 當事人求償93萬賠償或是等值消費額度
富錦樹還提到，曾主動提出清潔及運送費用的協助方案，並透露當事人稱「擔心紅酒污漬無法完全清除」而向公司提出93萬元的賠償，或是改以等值93萬元的富錦樹餐飲集團消費額度作為替代方案。
對此，富錦樹集團認為，在事發原因、責任歸屬、實際損害程度及合理賠償範圍尚未確認的情況下，無法接受該賠償條件，因此雙方最終未能達成共識，目前已委任專業律師協助處理相關事宜，並再次聲明「對於依法應負的責任，我們不會迴避；但對於尚無充分事實依據的指控，公司也不會在未釐清前逕行承認」。