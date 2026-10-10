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妻證實10月6日病逝 暫不打算舉辦告別式

24輛凱迪拉克開到總統府 公開向呂秀蓮求婚轟動一時

陳水扁保外就醫也曾抗議、晚年因「黑鷹滅青鳥」簡訊遭起訴

自稱「黑道狀元」、「國寶級流氓」，並以討債事業闖蕩江湖的前再生受刑人服務中心社長董念台驚傳離世，其妻子黃逸珊證實，董念台已於本月6日中午在彰化縣醫院病逝，臨終時安詳，最後心願就是與她在一起，因此她留在老家陪伴丈夫走完人生最後一程。董念台一生經歷充滿話題，從討債、更生人服務，到公開向時任副總統呂秀蓮求婚、抗議陳水扁保外就醫，晚年仍因「黑鷹滅青鳥」簡訊遭判刑，多次成為媒體焦點。董念台友人今在臉書發文表示，「念台安詳辭世，蒙主寵召，安息主懷」，曝光董念台死訊。黃逸珊隨後證實消息為真，表示董念台6日中午在彰化縣醫院離世，過程十分安詳。根據《三立新聞網》報導，黃逸珊語帶哽咽表示，丈夫最後的心願就是跟她在一起，因此她留在老家陪伴丈夫走完最後一程，她也希望能替丈夫舉辦天主教儀式的葬禮，但董念台生前不想麻煩朋友，因此目前暫不打算舉辦告別式。董念台生於1950年，年輕時從事過多種工作，也曾因詐欺等案件入獄。出獄後，他走上討債之路，經營債務催收相關事業，並因高調作風及特殊江湖背景，獲得「黑道狀元」、「黑道討債專家」等稱號。董念台後來也成立再生受刑人服務相關組織，協助曾服刑者重新融入社會，並雇用更生人從事催收工作。2000年時，他還曾與愛滋病患中途之家合作，規劃提供催收工作機會給愛滋病患者，希望協助弱勢族群重返職場。董念台最為人熟知的事件之一，是2001年12月公開向時任副總統呂秀蓮求婚。當時他安排24輛凱迪拉克豪華禮車前導，自己身穿燕尾服前往總統府，高調展開求婚行動，最終雖然求婚失敗，盛大排場仍轟動一時，也成為他人生中最具代表性的新聞事件之一。2018年，董念台與小他33歲、在金融業工作的黃逸珊結婚，當時統促黨總裁張安樂擔任證婚人。董念台晚年仍不時因公開言論登上新聞版面。2014年，前總統陳水扁保外就醫期間，董念台也曾率眾前往法務部抗議，主張所有受刑人應享有相同待遇，否則將發動受刑人「鬧房」。他當時還告發替陳水扁進行醫療鑑定的15名醫師涉嫌偽造病歷，再度引發外界關注。2024年7月，他因不滿「青鳥行動」，向多名立委發送「黑鷹滅青鳥」等簡訊，並揚言成立「黑鷹部隊」包圍、消滅青鳥。檢方之後依恐嚇危安、恐嚇公眾等罪嫌起訴，台北地方法院於2025年12月判處他有期徒刑2個月、得易科罰金，並宣告緩刑2年。