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國民黨北市議員秦慧珠日前在網路節目中提到，4年前曾想幫台北市長蔣萬安牽線拜訪親民黨主席宋楚瑜，但蔣後續沒有回應。蔣萬安今（10）日證實，上次因為時間上面的因素，所以沒辦法促成，但他對宋楚瑜的敬重，一直都沒有改變。秦慧珠日前在網路節目《黃澎孝發呆看世界》裡爆料，4年前要選市議員，當時親民黨在松信區沒有提名議員，她就拜訪宋楚瑜爭取支持，宋不但樂意，且也說願意支持蔣萬安，她得到這個訊息之後有跟蔣萬安說，並雞婆說了一句「你要不要去拜訪一下宋楚瑜」，很低調不用公開，她可以陪著去拜訪，要蔣萬安想一想，但後來蔣沒有回應，所以這件事就沒有下文。蔣萬安今出席興安華城社區升旗典禮，對於此事坦言，宋楚瑜一直是他非常尊敬的前輩，非常的富有經驗，而且是他一直以來在政壇上面非常敬重的一個長輩。蔣萬安說，其實在這段期間，他們在很多場合會碰到，他都非常尊敬的跟宋致意，上一次可能是因為時間上面的因素，沒有辦法促成，但他對宋楚瑜的敬重，一直沒有改變。