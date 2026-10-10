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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（9）日在季後挑戰賽G1以1：4不敵中信兄弟，落入0勝2敗的絕對劣勢，今（10）日獅隊回到台南亞太主場，力拚延長戰線。打線方面，今年即將高掛球鞋的43歲老將陳鏞基進入先發，總教練林岳平指出，除非球隊能打入台灣大賽，否則今日將是主場最終戰，希望藉由老將的力量，幫助球隊扳回一城。此外，洋投獅帝芬（Jackson Stephens）連續2場進入可出賽名單，餅總指出，獅帝芬前役未登板，今日會持續待命。獅隊前役以1：4不敵兄弟，落入0勝2敗的絕對劣勢，今日若不能在亞太主場開胡，將以0勝3敗遭到淘汰。獅隊打線今日做出變動，老將陳鏞基進入先發，扛第4棒、一壘手，前役代打敲安的林培緯擔任先發指定打擊。談到陳鏞基扛一壘的考量，獅隊總教練林岳平表示，「除非有下一輪（台灣大賽），不然今天有可能是主場最後一戰，希望最後的機會，借用陳鏞基的力量，幫助球隊扳回一城。」回顧前役落敗關鍵，餅總仍認為是輸在雙方守備的穩定性，「兩隊攻擊其實差不多，對方要說巧妙或幸運也好，打出兩顆穿越滾地安打，我們的穿越球就變雙殺。」此外，餅總也指出，獅隊前役的反攻幾乎是兩出局後才開始，「這樣沒長打，要追大局比較難。因為對方沒失誤、保送，我們就必須要串聯安打。」獅隊前役用掉王牌洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），今日推出對戰成績出色的喬登（Jordan Balazovic），第3名洋投獅帝芬（Jackson Stephens）則是連續2天都被放入可出賽名單。談到前役獅帝芬沒登板，餅總說，「布雷克下場時落後3分，我們認為先採取牛棚，等（比分）拉近一點，才有考慮。」餅總說，獅帝芬今日仍會持續待命應，但登場的時機，仍交由投手教練潘威倫調度。第一棒：邱智呈（中外野手）第二棒：朱迦恩（右外野手）第三棒：陳傑憲（左外野手）第四棒：陳鏞基（一壘手）第五棒：潘傑楷（三壘手）第六棒：林培緯（指定打擊）第七棒 陳聖平（游擊手）第八棒：陳重羽（捕手）第九棒：林泓弦（二壘手）先發投手：喬登