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中華民國115年國慶大會今（10）日上午在總統府前廣場舉行，總統賴清德以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題，發表國慶演說。對此，臺北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗也分享演說的4大重點，包含以共同價值連結美國，以國際貢獻走向世界、對中國宣示政治底線，以自我防衛維護和平、從民主成就到民生承諾，凝聚台灣的國家信心、台灣是自成一格（sui generis）的典範故事。洪浦釗指出，賴清德以「臺灣，山巔之城，地上的鹽，世上的光」作為今年國慶演說主題，引用《聖經》中的經典語言，也讓人聯想到美國前總統甘迺迪與雷根曾使用的「山巔之城」，這項安排具有對美傳遞價值認同、爭取支持的外交意涵。他說，賴清德藉由國慶典禮，向國際社會說明台灣的價值與責任，向中國宣示維護和平與自由的政治底線，也向國人傳達對國家發展的信心。洪浦釗也分析演說四大重點，第一，以共同價值連結美國，以國際貢獻走向世界。他說，賴清德在國慶演說中強調民主、自由與國際責任，向美國傳達台灣對共同價值的堅持，尤其在美中高層對話受到國際關注之際，台灣要讓美國理解，維護台海和平符合雙方共同利益，台灣願意為區域安全承擔責任，「賴清德藉由國慶演說，強調台灣在印太安全與民主陣營中的角色，爭取美國及其他民主國家對台灣的支持」。洪浦釗指出，演說中列舉經濟成長、國際競爭力，以及半導體、人工智慧等產業優勢，並強調台灣在醫療、農業、科技與教育等領域的國際合作。這些具體成果說明台灣在全球供應鏈中的重要地位，以及台灣能為國際社會提供的實質貢獻，賴清德藉由「Taiwan Can Help」的實踐，傳達台灣願意參與國際事務、承擔國際責任的立場。再來為對中國宣示政治底線，以自我防衛維護和平。洪浦釗說，中國透過軍事威脅與灰色地帶行動企圖改變台海現狀，賴清德在國慶演說中表明，台灣將強化國防投資、不對稱戰力與全社會防衛韌性，提升嚇阻能力。賴強調，增加國防投資是為了嚇阻戰爭，強化自我防衛是確保雙方能在對等、尊嚴的基礎上對話。面對中國軍事施壓，台灣透過提升自我防衛能力，維護台海和平與現狀。第三，從民主成就到民生承諾，凝聚台灣的國家信心。洪浦釗提到，賴清德選擇總統直選30週年作為國慶演說的歷史起點，30年前，台灣人民在中國飛彈威脅下完成首次總統直選，確立人民當家作主的民主制度，賴清德藉由這段歷史，強調台灣的未來由台灣人民決定，面對中國的軍事威脅與國內政治分歧，總統再次喚起國人對民主發展歷程的共同記憶，提醒台灣社會珍惜得來不易的民主成果，凝聚守護國家的共同意識。洪浦釗指出，經濟成長、國民所得與國際競爭力，是賴清德向國人展示台灣發展成果的重要依據。賴清德在演說中提出多項民生政策，強調讓經濟發展成果由全民共享，也呼應昨晚國慶晚會的談話，國家經濟表現固然能夠鼓舞士氣，人民能否在日常生活中感受到實際改善，同樣影響對政府施政的評價。最後，台灣是自成一格（sui generis）的典範故事。洪浦釗說，今年國慶演說以民主發展的歷史開場，最後回到國家團結與共同未來，賴清德藉由國慶典禮，向國際社會傳達台灣願意成為合作共榮的夥伴，維護台海和平、反對中國以武力改變現狀，符合國際社會的共同利益；同時，總統也向國人傳達，台灣人的自信來自自身的實力、堅守的價值與共同的理念，台灣走過的民主道路與國際參與歷程，已經寫下一個自成一格（sui generis）的典範故事，「台灣的存在與價值無須等待他人認可，我們有自己的道路，也有與世界攜手前進的能力」。