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本文重點摘要

雷霆： 上季64勝聯盟第一，但失去多名防守與板凳主力，挑戰重返總冠軍賽。





金塊： 約基奇與穆雷（Jamal Murray）仍是爭冠核心，戈登（Aaron Gordon）的健康和輪替深度成關鍵。





灰狼： 博爾加盟解決組織問題，卻失去藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）兩名前場戰將。





拓荒者： 莫蘭特與里拉德（Damian Lillard）同隊，後衛人才擁擠，如何分配球權將決定上限。





爵士： 榜眼彼得森與馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）組成新核心，力求擺脫西區後段班。





2026-27 NBA西北組5隊戰力總覽

球隊 上季戰績 休賽季最大變化 新賽季定位 雷霆 64勝18敗 多特、喬、威金斯離隊 爭冠第一梯隊 金塊 54勝28敗 布朗回歸、替補輪替調整 西區爭冠隊伍 灰狼 49勝33敗 博爾、庫明加加盟 高風險爭冠黑馬 拓荒者 42勝40敗 莫蘭特加盟、里拉德回歸 季後賽競爭者 爵士 22勝60敗 選進榜眼彼得森 重建提升期

新賽季展望： 西區前3種子熱門，具備爭奪西區第一與總冠軍實力，最大變數是替補火力及第二持球核心的穩定性。

▲雷霆當家球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續兩季拿下年度MVP，新賽季將帶領球隊挑戰重返總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季展望： 西區前4種子主要競爭者，健康狀況理想時具備挑戰西區第一的實力；若防守與替補問題持續，仍有跌入附加賽區的風險。

▲金塊球星約基奇（Nikola Jokić）依然是聯盟最具統治力的進攻中鋒，新賽季與穆雷的搭配仍是球隊爭冠核心。（圖／丹佛金塊X）

新賽季展望： 最佳情境是衝擊西區第一，但合理預期仍需觀察新後場磨合。若防守退步、傷病增加，可能落在45至48勝左右，甚至必須參加附加賽。

▲灰狼明星後衛愛德華茲（Anthony Edwards）迎來全新後場搭檔博爾（LaMelo Ball），兩人的組合被視為西北組最大變數之一。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季展望： 具備競爭附加賽及挑戰季後賽的實力，但相比雷霆、金塊與灰狼，整體攻守平衡仍有差距。後衛輪替安排與防守效率將決定上限。

新賽季展望： 爵士有機會擺脫聯盟墊底，但距離穩定的季後賽競爭者仍有一段距離。最佳情境是挑戰附加賽，若防守無法改善，仍可能繼續留在西區後段班。

NBA西北組新賽季預測：雷霆、金塊爭霸 灰狼是最大變數

2026-27 NBA西北組預測排名

預測 球隊 最關鍵的勝負因素 1 雷霆 SGA之外的持球創造與新輪替 2 金塊 戈登健康、整體防守效率 3 灰狼 博爾與愛德華茲的磨合 4 拓荒者 莫蘭特、里拉德的攻守搭配 5 爵士 年輕球員成長與禁區防守

NBA美國職籃（National Basketball Association）2026-27賽季將於美國時間10月20日揭幕，西區西北組堪稱新賽季競爭最激烈的分組之一。奧克拉荷馬雷霆依然擁有連續兩屆年度MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），丹佛金塊持續圍繞約基奇（Nikola Jokić）爭冠，明尼蘇達灰狼則迎來明星控衛博爾（LaMelo Ball），與愛德華茲（Anthony Edwards）組成全新後場。波特蘭拓荒者加入莫蘭特（Ja Morant），猶他爵士則寄望選秀榜眼彼得森（Darryn Peterson）帶領重建。《NOWnews今日新聞》整理西北組5支球隊的陣容變動、核心戰力與新賽季最大隱憂，帶讀者一次掌握各隊前景。雷霆上季繳出64勝18敗的聯盟最佳戰績，吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續第2年榮膺年度MVP，但球隊最終在西區冠軍賽第7戰不敵聖安東尼奧馬刺，衛冕之路提前終結。進入新賽季，雷霆仍是總冠軍熱門，但在薪資空間壓力下，球隊失去多名重要輪替球員，整體陣容深度面臨考驗。SGA依然是雷霆最大的競爭優勢，他的中距離跳投、切入節奏與製造犯規能力，讓對手很難透過單一防守策略限制。上季他的兩分球命中率超過60%，即使面對高強度防守，仍能穩定創造得分機會。搭配霍姆葛倫（Chet Holmgren）的護框、外線投射，以及傑倫．威廉斯（Jalen Williams）的持球攻擊，雷霆依然擁有聯盟頂級的攻守架構。然而，雷霆休賽季失去防守悍將多特（Lu Dort）、射手喬（Isaiah Joe）與板凳戰將威金斯（Aaron Wiggins），對外線防守及進攻空間都有影響。卡森．華勒斯（Cason Wallace）預計承接更重要的防守任務，米契爾（Ajay Mitchell）與麥肯（Jared McCain）則必須提供更多得分支援。真正值得關注的問題是，當SGA下場休息，或者季後賽遭遇對手包夾時，誰能穩定接管半場進攻？傑倫．威廉斯上季受到傷勢影響僅出賽33場，若能保持健康，將有助於減輕SGA的持球負擔。雷霆不缺天賦，但想再次站上總冠軍賽舞台，必須證明失去重要配角後，仍能維持原有攻守效率。金塊上季在傷病困擾下仍拿下54勝28敗，但季後賽首輪便遭淘汰，自2023年奪得總冠軍後，始終未能重返西區冠軍賽。球隊新賽季最大優勢沒有改變，就是3屆MVP約基奇（Nikola Jokić）與明星後衛穆雷（Jamal Murray）組成的頂級進攻組合。約基奇上季場均27.7分、12.9籃板、10.7助攻，穆雷則繳出25.4分、7.1助攻。兩人的擋拆、手遞手傳球（DHO）與錯位單打，仍是全聯盟最難破解的進攻體系之一。約基奇不只具備低位單打能力，更能從高位閱讀防守，利用傳球替射手創造空檔；穆雷則擅長持球跳投與中距離攻擊，兩人能依照防守策略交替主導進攻。休賽季金塊迎回曾參與2023年冠軍陣容的布朗（Bruce Brown），並補進巴格利三世（Marvin Bagley III），但也失去華森（Peyton Watson）與瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）。儘管德羅展（DeMar DeRozan）的加入增加另一名可靠的單打終結者，球隊如何安排他與穆雷、約基奇共同上場，仍需要考驗教練團的輪替能力。金塊最需要改善的不是進攻，而是防守穩定性。約基奇的防守覆蓋範圍有限，外圍球員能否有效擠過掩護，將直接影響禁區承受的壓力。戈登（Aaron Gordon）上季僅出賽36場，他的換防能力、對抗性與弱邊協防，是金塊能否提升防守效率的重要因素。此外，金塊近年三分球出手比重偏低，雖然上季已從聯盟墊底提升至第17名，但當對手選擇收縮禁區、壓縮約基奇的傳球路線時，外線出手量與命中率仍可能限制球隊進攻上限。灰狼上季繳出49勝33敗，季後賽止步西區第二輪，連續兩年闖進西區冠軍賽的紀錄因此中斷。面對競爭日益激烈的西區，管理層休賽季決定大幅調整陣容，換來明星控衛博爾（LaMelo Ball），並引進庫明加（Jonathan Kuminga），正式圍繞愛德華茲（Anthony Edwards）打造全新的進攻體系。博爾加盟最直接的幫助，就是讓愛德華茲不再需要同時負責得分與組織。博爾擅長快速推進、提前傳球與擋拆閱讀，能在防守尚未完成站位前創造進攻機會；加上他的遠距離三分球威脅，將迫使對手拉大防守範圍，讓愛德華茲獲得更多切入空間。過去灰狼進攻高度依賴愛德華茲單打，如今加入另一名具有持球創造能力的明星後衛，有機會提升整體進攻效率。不過，交易也讓球隊付出代價，藍道（Julius Randle）與最佳第六人等級的里德（Naz Reid）雙雙離隊，讓原本具有優勢的前場深度受到削弱。Yahoo Sports特別點出，灰狼最值得擔憂的是戈貝爾（Rudy Gobert）下場後的防守表現。過去4個賽季，戈貝爾在場時，灰狼每100回合的淨效率相較他不在場時，平均改善接近5分，主要貢獻來自防守端。當他休息時，年輕長人貝蘭傑（Joan Beringer）能否扛起禁區，將直接影響球隊防守穩定性。另一個隱憂是博爾與愛德華茲的無球防守。兩人都有抄截能力，但偶爾會因注意力不足而漏掉對手空切。假如灰狼提高比賽節奏，卻無法同時控制失誤及防守輪轉，反而可能讓快節奏成為雙面刃。拓荒者上季打出42勝40敗，成功闖進季後賽，成為西區令人驚喜的球隊之一。休賽季管理層進一步強化後場戰力，透過交易迎來莫蘭特（Ja Morant），加上因傷缺席上季的里拉德（Damian Lillard）準備回歸，讓拓荒者突然擁有全聯盟最豪華的後衛輪替之一。莫蘭特的最大價值，在於頂尖的切入破壞力與轉換快攻能力，能讓拓荒者更頻繁攻擊禁區；里拉德則具有超遠三分球與擋拆持球投籃威脅，兩人進攻風格具備互補性。加上哈勒戴（Jrue Holiday）及韓德森（Scoot Henderson），新任總教練諾里（Micah Nori）手中握有多名不同類型的後衛。然而，人才過剩不代表一定能轉換成勝利。莫蘭特與里拉德都習慣大量持球，防守端也不是大型後衛，一旦同時上場，可能被對手利用體型與換防錯位針對。如何分配球權、兼顧外線火力及防守強度，將是教練團最大考驗。所幸拓荒者仍保有防守體系的重要基礎。哈勒戴與卡馬拉（Toumani Camara）能防守多個位置，克林根（Donovan Clingan）則是禁區護框核心，加上羅伯特．威廉斯三世（Robert Williams III），球隊在禁區防守方面仍有深度。上季爆發的阿夫迪亞（Deni Avdija）也能提供持球推進與側翼攻擊，降低後衛主導進攻的負擔。不過，夏普（Shaedon Sharpe）受到膝傷困擾，加上格蘭特（Jerami Grant）與賽布爾（Matisse Thybulle）離隊，側翼輪替人手不足的問題仍然存在。拓荒者進攻天賦明顯提升，但如果明星後衛無法在防守端形成互補，團隊整體效率未必能同步成長。爵士上季僅拿下22勝60敗，持續處於重建階段，但經過多年的選秀與交易累積，新賽季終於開始展現較完整的陣容輪廓。球隊在2026年選秀會以榜眼籤選進彼得森（Darryn Peterson），搭配馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及年輕後衛喬治（Keyonte George），希望逐步擺脫西區後段班。彼得森被視為本屆選秀最具進攻天賦的新秀之一，擁有外線投射、中距離跳投及切入終結能力，能與喬治交替持球發動進攻。馬卡南則是具備高度優勢的外線得分手，能透過無球跑動、定點投射拉開空間；傑克森則提供禁區攻擊、外線延伸與護框能力，讓爵士前場有更多戰術選擇。此外，總教練哈迪（Will Hardy）擅長運用球員跑動與空間配置創造進攻機會，若能善用努爾基奇（Jusuf Nurkić）的高位傳球能力，爵士有機會建立更具層次的半場進攻。二年級前鋒貝利（Ace Bailey）的成長，也將是球隊能否提高進攻上限的重要因素。不過，爵士最大問題仍是防守。根據Yahoo Sports引用Cleaning The Glass的數據，爵士上季防守效率排名聯盟第29，外圍防守與輪轉能力明顯不足。休賽季又失去年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler），禁區護框和籃板保護勢必面臨考驗。即使傑克森具備出色的阻攻能力，若讓他長時間擔任中鋒，仍可能暴露籃板及犯規問題。努爾基奇的健康也非常重要，過去7個賽季有6季至少缺席20場，一旦他再度受到傷病影響，爵士將更難維持禁區防守與籃板穩定性。綜合五隊陣容與攻守條件，雷霆依然是西北組最有機會奪冠的球隊。即使失去多名重要輪替戰將，SGA、霍姆葛倫與傑倫．威廉斯構成的核心仍具有聯盟頂級競爭力。金塊則擁有最成熟的雙人進攻體系，只要約基奇和穆雷保持健康，任何對手都無法輕忽其季後賽威脅。灰狼則是最難預測的隊伍。博爾與愛德華茲有機會組成聯盟最具破壞力的後場組合，但犧牲前場深度能否真正換來更高的團隊上限，仍必須經過實戰考驗。拓荒者雖然增加兩名明星後衛，如何兼顧防守與球權分配卻是難題；至於爵士，新賽季重點仍是年輕核心成長與防守體系建立。西北組的競爭已不只是雷霆與金塊之間的雙強對決，灰狼的豪賭、拓荒者的明星後場以及爵士的年輕天賦，都可能改變分組局勢。五支球隊中有四隊上季闖進季後賽，新賽季也將成為觀察西區爭冠版圖的重要指標。