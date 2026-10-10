我是廣告 請繼續往下閱讀

預購行李費、寵物託運費用都調整

中華航空國際線再度調漲行李費。華航公告，自10月16日起將調整超額行李費、預購行李費及寵物託運費，調幅介於約14%至30%不等。華航公告，10月16日起再度調漲行李費率。華航公告，超額行李費、預購行李費、寵物托運費將進行費率調整。包括台灣飛日韓、中港及東南亞國家等，超額行李費從140美元調整至160美元。台灣飛紐澳、印度及亞洲地區從170美元調整至210美元。飛往美洲、歐洲及非洲等則是從200美元漲至240美元，約新台幣7700元。另外，預購行李費部分，台灣飛往東北亞，如日韓、中港及東南亞國家等，從126美元調漲至152美元，約新台幣4900元；飛至紐澳、印度等亞洲地區則是調漲至200美元，約新台幣6400元，漲幅約30%。台灣飛往洛杉磯、紐約、倫敦等歐美城市則是調整至228美元，約新台幣7300元。寵物托運費32公斤以下寵物托運費，飛往日韓、中港、東南亞國家調整至400美元；飛往洛杉磯、舊金山、紐約及倫敦等調整至600美元。