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綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》，最新一集再度和孫女EMMA出遊，祖孫倆騎著摩托車，胡瓜笑說：「我活那麼大，載過最年輕的妹仔。」兩人一路上有說有笑，從旅行一路聊到工作與生活。此外，胡瓜與EMMA不僅一起吃冰、看夕陽，還體驗拍攝「濕版攝影」，看見孫女換上復古造型，忍不住大讚：「我的孫女那麼漂亮。」更稱EMMA是台版JISOO，讓對方聽了嚇喊：「不要這樣子！」胡瓜與孫女EMMA上次同框影片創下近 200 萬高點閱，兩人近日再次合體拍片。胡瓜一開場就大方介紹Emma是「台版 JISOO」，讓對方嚇得連忙喊：「不要這樣子！」深怕惹網友批評；胡瓜則幽默護航：「阿公心裡認為自己孫女像JISOO不行嗎？」祖孫倆自然逗趣的互動笑料不斷。這次由Emma帶路前往台南旅遊，胡瓜也不忘套話，直問：「有男朋友在這邊嗎？」讓Emma趕緊澄清只是朋友，看得出祖孫感情極好。影片中，胡瓜挑戰第一次騎機車載孫女，上路前還特別練車，而EMMA看了則放心不少，表示：「應該還好啦！看起來蠻穩的。」而胡瓜也笑說：「這是我活那麼大，載過最年輕的妹仔。」然而，過程中胡瓜想打方向燈卻按成按喇叭，笑說：「新手上路不好意思。」讓EMMA忍不住大笑，並透露因為爸爸不讓她騎機車，所以一直沒有考機車駕照，這也是她第一次給男生載。這趟旅程，兩人也有最特別的體驗，就是一起拍攝逐漸失傳的「濕版攝影」，胡瓜與Emma換上復古造型，兩人全程都相當投入，看到成品後，他忍不住大讚：「我的孫女那麼漂亮。」直呼這次體驗相當難得，甚至換上第二套造型再次拍攝。行程最後，祖孫倆登上屋頂欣賞台南的夕陽，胡瓜回憶起年輕時曾經爬屋頂穿梭戲院不慎摔落的故事，也談到自己出道超過40年的心情；EMMA則分享與瓜公相處後，感受到阿公的敬業態度。彼此再次合體拍片，從旅行一路聊到工作與生活，除了呈現兩個世代一起出遊時的笑點與互動，也多了更多真實的情感交流。胡瓜坦言自己過去經常到台南錄影，卻沒想到還有很多地方沒有來過，對於EMMA這趟的行程安排相當驚喜也非常滿意，胡瓜更邀請頻道粉絲可以參考節目中的行程，依照自己的喜好增加景點，跟著祖孫兩人的腳步探索台南。