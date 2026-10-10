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女實況主直播刮刮樂中5000元！櫃檯兌獎「獎金早就被領走」全程播出

沒想到店員掃描之後發現該張彩券獎金早就已經被領走

所以我應該要還你600元和500元，這應該是別人刮開的然後不小心放在這裡」。

▲女實況主斗艾直播過程拍到買刮刮樂時，左上角的QR Code就已經被刮開的畫面，果不其然該張刮刮樂中5000元大獎已經被領走獎金。（圖/斗艾直播）

彩券行員工解釋：「可能是早班的人沒有把中獎的刮刮樂撕掉誤放回。」

彩券行刮刮樂「已兌獎還在賣」！台灣彩券已經介入調查

看是失誤還是有員工蓄意操作，如果是後者會追究到底，整個流程台灣彩券已經介入處理，正在等候消息中。

實況主斗艾近日開直播到台北市中山區一間彩券行玩刮刮樂，買了29張每張售價500元的刮刮樂，結果好不容易中5000元不錯的獎項，結果到櫃檯兌獎時卻發現該張刮刮樂早就被兌獎，讓斗艾同行友人氣到直呼「這是詐欺，要報警」，店員才緊急又拿5000元想要補償斗艾，但因為具體狀況非常混亂，斗艾也不敢收下現金，目前也尚未提出詐欺告訴，不過台灣彩券已經介入調查店家。女實況主斗艾日前開直播玩刮刮樂，到台北市中山區一間彩券行花費14500元購買29張面額500元的刮刮樂，結果其中一張幸運中獎5000元，觀眾也都相當興奮，斗艾隨後拿到櫃檯去兌獎，，連忙稱：「29號和30號（刮刮樂號碼）有賣掉，30號的QR code是別人刮開的，斗艾也提出質疑，「若彩券已經兌獎，為什麼沒有回收或撕毀，反而繼續販售？」斗艾以及同行友人都覺得相當不合理，同行友人也認為「這等同於是藏籤，有詐欺的嫌疑，應該要報警處理」，不過斗艾認為該起事件涉及嚴重問題，目前也無法確定是否是詐欺，最後也沒有收下5000元的補償，頻頻向店員表示：「因為有可能你也不知道先前發生的情況」，認為店家應該提出首次中獎的相關監視器畫面，來釐清整起事件。直播過後，斗艾也在社群分享最新進度表示，當下後來有叫警察，不過店員說沒有權限調閱監視器，加上有點太晚決定延後處理，後來有致電台灣彩券，主要訴求想確認彩券行的動機，斗艾也回憶當時購買刮刮樂時，比較奇怪的部分是29號、30號兩張刮開的連號，中間折線並沒有撕開，也不確定連號販售是不是有可能真的不撕開，就只能等後續監視器的消息。事件在社群平台上延燒，不少人都表示：