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國民黨近期猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋的毒品政策態度，沒想到身兼台北市長蔣萬安發言人的藍委李彥秀在活動中稱，「以後變成社工人員在那邊給毒藥，這對社區來說是多大的危害」，引起「社工師公會全國聯合會」要求道歉，「社工不是毒品提供者，請停止誤導社會工作專業角色」。台北市長蔣萬安今（10）日稱，整個事件最源頭是沈伯洋2014年的文章，寫社區中心發放毒品、針具， 然後要社工介入，「我想社工朋友他們絕對，就專業範圍來講，不應該由他們來介入執行」。蔣萬安說，社工朋友他們在第一線承受繁重的壓力跟負擔，透過他們的專業對於社會做出了巨大的貢獻跟付出，給予高度的肯定以及感謝。那沈伯洋其實在之前他的文章，主張要仿效有些國家在社區中心給吸毒者毒品以及針具，而且要導入社工的機制，這讓很多基層的社工夥伴他們有強烈的疑慮，認為這個已經超出他們專業的範圍之外，而且讓醫療的風險由社工來承擔。蔣萬安稱，這個部分必須要能夠了解社工師他們的專業，而且他想堅定的立場絕對就是反對毒品進入到社區、進到校園。