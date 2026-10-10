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歡慶中華民國115年生日快樂，今（10）日全台各地舉辦國慶升旗典禮活動，國民黨立委翁曉玲在社群分享自己與國旗屋的合照，強調緬懷辛亥革命武昌起義的先賢先烈 ， 感恩他們拋頭顱灑熱血 ，為推翻滿清、建立中華民國所作的努力。但話鋒一轉，卻把砲口對準總統賴清德與行政院長卓榮泰，若不遵守憲法義務，終被人民唾棄與推翻、遺臭萬年。沒想到卻被民眾留言反嗆，原來你知道國慶日不是10月1日。翁曉玲在文中特別寫出國旗歌的歌詞「創業維艱，緬懷諸先烈，守成不易，莫徒務近功。」呼籲賴清德、卓榮泰大聲多唱幾遍國旗歌。中華民國承擔了振興百年來積弱不振的中國 、復興中華文化的重要使命，是東亞第一個以民族、民權、民生之三民主義為核心的自由民主共和國。中華民國不只是居住在台澎金馬這塊土地上人民的中華民國，更是全世界海內外中國人寄予厚望的自由民主法治典範。它有不可抹滅的歷史地位，有傲人的自由民主體制和經濟實力， 民進黨政府無須妄自菲薄自我矮化到只剩台灣。文末，翁曉玲喊話執政黨，若執意不與民意、 不與立法院同心同德， 不遵守憲法義務 ，「你們終將被中華民國人民與支持者唾棄與推翻，成為摧毀中華民國憲政民主的罪人， 遺臭萬年。」結果文章才發出，立刻吸引大批民眾砲轟「你不是中國人嗎？」、「妳已經遺臭萬年了，中國在台灣臥底的立委，台灣人遲早收拾妳」、「慶祝錯了吧！你不是中國人？」、「你的國慶9天前就過了，別搞錯」。