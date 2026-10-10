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基礎設施大崩潰 逾70萬戶陷入黑暗

颶風「伊薩亞斯」（Hurricane Isaias）已於週五晚間登陸美國佛羅里達州。夾帶每小時110英里（約177公里）的強風與致災性暴雨，目前已迫使佛羅里達州與阿拉巴馬州沿海地區數以萬計的居民緊急撤離，造成超過50萬戶家庭停電，多州同步進入緊急狀態。受聖嬰現象影響，大西洋颶風季大幅延後，伊薩亞斯成為今年大西洋發生的第一個颶風。這也是30多年來，首次出現直到10月才形成第一個大西洋颶風的罕見現象。綜合外媒報導，為了因應來勢洶洶的伊薩亞斯，佛羅里達州與阿拉巴馬州兩地均發布了強制撤離令。佛州參議員斯科特（Rick Scott）在社群媒體上呼籲民眾，「不要猶豫！現在立刻離開！」阿拉巴馬州州長伊維（Kay Ivey）亦針對受災風險最高的幾個地區，強制要求所有非當地居民、遊客與訪客立即撤離。氣象預報顯示，伊薩亞斯登陸後強度有所減弱，颶風中心在橫掃佛州後，目前正以每小時20英里的速度向北移動，預計於當地時間週六及週日相繼穿過阿拉巴馬州並進入田納西谷。伊薩亞斯暴風圈半徑相當廣闊，暴風眼外圍35英里內皆為颶風級強風。根據電力追蹤網站「PowerOutage.us」數據顯示，伊薩亞斯已造成佛羅里達州超過42萬戶停電；阿拉巴馬州有超過30萬戶停電；喬治亞州雖然未在內陸受災較輕，但也有約4萬6000戶家庭面臨電力中斷。美國國家氣象局（NWS）氣象學家華生（Melissa Watson）指出，除狂風暴雨外，伴隨而來的龍捲風更是潛在威脅。她特別呼籲留在當地的居民，「一定要保持多元的警報接收管道，若身處沿海低窪地區，請務必往高處移動。最重要的是留在室內注意安全，絕不要為了在社群媒體上打卡拍照而冒險外出」。美國總統川普也因颶風影響，取消了原定前往阿拉巴馬州觀看大學美式足球賽的行程，改為前往田納西州參加造勢活動。一位佛羅里達州當地居民透露，伊薩亞斯帶來的狂風呼嘯聲，宛如火車汽笛一般，相當驚人。