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台灣桌球一哥林昀儒今（10）日在2026年WTT中國大滿貫賽男單8強戰出賽，面對世界排名第4的瑞典名將莫雷加德（Truls Möregårdh），林昀儒提高關鍵分把握度，僅用時34分鐘便以11：7、11：9、11：9、11：7完勝晉級。賽後接受官方採訪時，林昀儒坦言完全沒想到能以4：0贏下這場比賽，並透露關鍵時刻打出不少平常少用的線路，成為挺進4強的重要關鍵。賽後接受官方採訪時，談到這場完勝，林昀儒語氣中帶著一絲驚喜：「完全沒有想到可以這樣子贏下比賽。雖然比分看似4：0，但其實後面幾局也都是落後比較多。不過自己的戰術非常堅定，一分一分拿下來，也算蠻多自己的運氣球。」這場比賽前三局雖然過程比較膠著，但林昀儒在關鍵分處理上很有膽識，多次打出平時比較罕見的線路收到奇效。林昀儒指出，2、3局都是在落後狀況下追趕上來，「關鍵分其實給出了自己平常比較少有的線路，確實有做到，效果也很不錯。」而在第4局一度握有大幅領先卻被對手連續追分時，林昀儒及時叫出暫停穩定節奏。他解釋當時的心態變化：「因為領先比較多，他可能也拚了幾個球，我自己稍微保守了一點。叫完暫停還是提醒自己，在上手後要多一點來回準備，一個球一個球跟他打。」事實上，林昀儒在本屆中國大滿貫賽的晉級之路走得並不輕鬆。首輪64強便與香港名將黃鎮廷鏖戰5局才逆轉奪勝；32強及16強又接連面對中國19歲小將黃友政以及韓國20歲新星吳晙誠的考驗。如今直落四擊敗勁敵莫雷加德，展現出漸入佳境的好狀態。相隔數月再次挺進大滿貫賽事4強，林昀儒說：「能夠進四強的感覺非常好，也很久沒有在大滿貫打進4強了，接下來會繼續努力。」林昀儒在4強賽的對手將是世界排名第7的巴西名將雨果（Hugo Calderano），爭奪最終的決賽門票。