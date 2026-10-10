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▲立法院長韓國瑜、總統賴清德出席國慶典禮。（圖／記者朱永強攝）

▲立法院長韓國瑜（左）、賴清德（右）出席國慶大典。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.10）

總統賴清德今（10）日以《山巔之城，地上的鹽，世上的光》為題，發表國慶演說。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析文稿三重點，包含從台灣的民主經驗出發、從台灣的韌性出發、展現台灣對地緣政治局勢的態度；亞太和平研究基金會執行長董立文則說，今年賴清德的國慶演講，很有創意的形容2026年，是中華民國台灣長高、發熱與發光的一年，此為「山巔之城，地上的鹽，世上的光」的核心意涵，充滿了能量與希望。葉耀元表示，「山巔之城」談的是民主治理的概念，賴清德以「山巔之城」為題，便是表達希望透過民主治理，包括經濟成長、社會福利、住宅政策、育兒支持、能源安全等，建設國家，例如針對少子化，推動0-18歲成長津貼；針對社會福利，規劃明年普發一萬；針對經濟發展，要推動核心戰略產業；針對能源安全，則在不排除任何能源前提下，開展更多可能性。葉耀元說明，「地上的鹽」則是談台灣如何在印太安全區域中，透過強化不對稱戰力、強化國防自主、全民防衛韌性等，扮演穩定的力量，並讓「地上的鹽」被世界看見，更讓世界理解台灣的重要性；「世上的光」則是強調，台灣將透過在半導體、AI科技的優勢，實際去貢獻世界，達到國際關係理論中常講的「相互依賴性」（Interdependence），成為照亮世界的光，也讓世界更關心台灣。此外，葉耀元也分析賴清德國慶文稿三重點。第一，從台灣的民主經驗出發。從過去談民主價值，現在則提升到向世界展現「台灣民主治理的實際成果」；第二，從台灣的韌性出發。強調台灣強化防衛韌性並非引戰，是希望遏阻中國、維持和平，並重申台灣不是不願意跟中國對話，而是必須以對等、尊嚴為前提。第三，展現台灣對地緣政治局勢的態度。葉耀元說，面對川習會，賴清德談話展現台灣對川習會的基礎態度：樂見美中透過對話來管理競爭、要正確理解歷史的發展、不容許扭曲二戰歷史、尊重台灣人民生存的權利。葉耀元說，事實上，賴清德談話展現台灣的高度，透過民主治理、防衛韌性、國際地緣政治重要位置等面向，把第一島鏈國家包括日本、韓國、菲律賓串在一起，一方面展現台灣要與理念相近區域盟友共同維護印太戰略區安全的目標，另一方面則說明台灣會如何貢獻世界；他認為，賴總統的談話，把台灣的格局又再拉得更大，是很棒的論述發展。此外，董立文則說，賴清德的國慶演講，其實就是我國精簡版的「國家安全戰略報告」，目的在於總統有責任告訴台灣人民，「在他的帶領之下，台灣往何處去？我們為誰而戰？為何而戰？」依此，今年賴清德的國慶演講，很有創意的形容2026年，是中華民國台灣長高、發熱與發光的一年，此為「山巔之城，地上的鹽，世上的光」的核心意涵，充滿了能量與希望。董立文提到，關於「山巔之城」，台灣護國群山的第一座山，是總統直選以來所建立的民主自由體制，接著才能有經濟、科技、體育與社會等護國群山一座一座的矗立，終於達到國家競爭力排名全球第四名，創下有史以來最好的成績，而未來要繼續地打造地基，包括高築牆、廣積糧、厚民生、顧家庭、健社會、穩能源、保安全與善治理等，邁向下一個巔峰。關於「地上的鹽」，董立文說，鹽的本質作用是防腐避邪，重點在「不讓威權侵蝕珍貴的普世價值」，用鹽畫下四個不能：和平不能只靠願望，包容不能成為侵略者得寸進尺的理由，武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。當然，鹽巴也可以破圈的：「我們強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能夠在對等、尊嚴的基礎上進行」。董立文說，今年賴清德提到「樂見美、中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險」，同時，賴清德絕不容許扭曲二戰歷史，不讓區域和平穩定的現狀被改變。事實上，扭曲二戰歷史，就是在破壞二戰後所建立的國際秩序，不只影響台灣，甚至會衝擊到區域與世界的和平現狀。