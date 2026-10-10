我是廣告 請繼續往下閱讀

ONE OR EIGHT明年來台 1/24開唱

ONE OR EIGHT介紹 不走既定道路、拓展團體新方向

創下全球TikTok 4億次播放的〈TOKYO DRIFT〉、並在9月推出首張EP《EN-GÏNE》的日本8人男團ONE OR EIGHT再推出最新歌曲〈Yellow Brick Road〉，該曲是為TV動畫《黑色五葉草》第二季量身打造的片尾曲，動畫自10月3日起於日本Crunchyroll等平台播出；同時也宣布將於明年1月24日來台在CLAPPER STUDIO開唱，屆時也會演唱新曲，更多售票&活動詳情將於日後公告。ONE OR EIGHT將於今年10月起展開亞洲Showcase巡演《ONE OR EIGHT Special SHOW CASE 2026-2027 in ASIA -V8-》，巡演地點包括新加坡、馬尼拉、曼谷，並確定於明年1月24日追加台北場次。一路從日本走向世界的ONE OR EIGHT，這次也將帶著〈Yellow Brick Road〉與全新舞台魅力來到台北，令人更加期待他們與粉絲1DERZ首次近距離見面的精彩演出。〈Yellow Brick Road〉描述即使面對迷惘與困難，依然與珍視的人並肩同行、不停下腳步的旅程。曲名蘊含著即使途中需要繞遠路、遭遇種種阻礙，只要身旁有重要的人相伴，便能繼續向前；直到抵達旅程終點時，才發現一直尋找的力量，其實從一開始就存在於自己心中的希望。這份信念也與《黑色五葉草》主角亞斯塔的故事產生呼應，亞斯塔雖然天生沒有魔力，仍以成為魔法帝為目標，與夥伴一路並肩前行。ONE OR EIGHT則以「BET ON YOURSELF」為信念，不走既定道路，而是親手開拓屬於自己的方向，持續向世界發起挑戰。歌曲沒有歌頌華麗的勝利，而是描寫即使心中抱著焦躁與孤獨，依然選擇不停止腳步的「安靜決心」。歌詞中的「你」，不僅象徵亞斯塔一路並肩作戰的夥伴，也與一直陪伴ONE OR EIGHT走到現在的粉絲「1DERZ」相互重疊，傳達成員與重要之人彼此扶持、共同前進的情感。對過去主要以英文歌曲向全球發聲的ONE OR EIGHT而言，〈Yellow Brick Road〉也是團體首次以日文為核心創作的作品。透過日文細膩呈現歌曲中的情緒，也讓ONE OR EIGHT展現不同於過往作品的音樂面貌。歌曲以兼具壯闊規模與清新感的中板抒情曲為基礎，隨著旋律逐步推進，希望與向著前方道路前行的旅程一同延伸，讓希望感也越來越鮮明。