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▲身為資深F1車迷，林俊傑（如圖）透露收到邀請時相當興奮。（圖／JFJ Productions提供）

JJ林俊傑昨晚（9日）擔任新加坡F1大獎賽Padang Stage主舞台壓軸表演嘉賓，回到家鄉開唱，他以世界巡演規格打造限定舞台，整晚帶來20首作品，更首唱全新英文單曲〈RISE WITHOUT A SOUND〉，讓現場粉絲們又驚又喜。這次站上新加坡F1舞台，對JJ而言不只是一次大型演出，更是多年夢想成真的重要時刻，值得一提的是，網紅女友七七也被網友拍到低調現身，一路愛相隨閃瞎眾人。林俊傑登上F1舞台演出，歷經近6個月籌備，集結16位國際舞者、海外樂手及國際創意團隊，打造限定舞台，整晚不僅帶來20首作品，還連換3套造型，JJ甚至在鋼琴橋段寵粉，開放歌迷點歌，一連唱起〈她說〉、〈記得〉、〈愛笑的眼睛〉及〈可惜沒如果〉，讓現場瞬間化身大型點歌現場。當晚最受矚目的驚喜之一，莫過於林俊傑首唱全新英文單曲〈RISE WITHOUT A SOUND〉，他表示：「由於目前沒有新巡演的計畫，我把這場演出看成JJ20的一個迷你續篇。」身為資深F1車迷，林俊傑透露收到邀請時相當興奮，直呼：「身為F1車迷，我一直夢想有一天能站上F1的舞台演出。」能在家鄉新加坡實現願望，更讓他感動不已。談起最支持的車隊，JJ毫不猶豫選擇Ferrari（法拉利），但心目中的英雄始終是傳奇車手Ayrton Senna，正是這位車壇傳奇讓他開始愛上賽車運動，並分享自己的生活信念：「人生短暫，我想好好把握：做自己熱愛的事，也熱愛自己正在做的事。」JJ希望每位特地前來的觀眾，都能帶走難忘回憶，演出最後以〈偉大的渺小〉作為正式演出壓軸，掀起全場熱烈歡呼。在歌迷安可聲不斷之下，林俊傑再度登台加碼獻唱〈一千年以後〉，全場觀眾跟著大聲合唱，為這場跨國合作的F1限定演出畫下難忘句點。值得一提的是，林俊傑女友七七昨日也被拍到低調現身觀眾席，與林媽媽在VIP看台，而七七發現鏡頭後則顯得靦腆、開始低頭玩手機，林媽媽則拿著手機記錄兒子演出。