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▲李李仁（左）主演的電影《沙央》即將在10月16日上映。（圖／翻攝自YouTube@甲上娛樂）

女星陶晶瑩今年7月因按讚台北市長蔣萬安號召民眾上凱道「反毒油」的貼文，意外捲入政治風波並遭到網友出征。老公李李仁近日受訪時心疼護妻，解釋老婆只是「手殘按了一個讚」，沒想到竟然會被大批政治狂熱份子攻擊，李李仁心疼直言：「台灣不是自由民主的社會嗎？」不希望看到台灣變成無法自由發表言論的地方。李李仁近日宣傳新片《沙央》，受訪時談及陶晶瑩受到網路攻擊的事件，他說陶子跟他講，自己只是不小心手滑按到一篇貼文的讚，沒想到就被反對者出征。李李仁因此語氣嚴肅地說，「台灣不是一個很自由民主的社會環境嗎？大家應該都可以有自由的思想，那為什麼我今天想講什麼，反而我好像要擔心被攻擊，我印象中台灣不是這樣子的。」他認為大家應該都要有自由的思想，不希望民眾因為害怕被攻擊而對發表想法有所顧慮。除了公開為妻子抱不平，李李仁也展現保護家庭的強烈決心。他嚴正劃出底線，表示身為公眾人物，自己面對酸民攻擊早已看淡，「我自己被罵真的都沒關係，但絕對不能講到我的小孩！」更吐露為人父的真實心聲，直言平時常對經紀人說：「如果不是為了孩子的學費要忍住，早豁出去了」。提到夫妻倆的相處之道，李李仁也分享與陶晶瑩維繫21年婚姻的秘訣，表示自己生活簡單、誘惑少，兩人既是無話不談的朋友，也是互相補位的夥伴。此外，隨著子女陸續赴國外求學，他也坦言曾面臨獨自留台的孤單寂寞，連50歲生日都是和狗狗一起度過，但如今已學會與寂寞相處，內心也因此變得更加強大。