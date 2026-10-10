「校事會議模擬器」近期在網路爆紅，遊戲參考真實案例，以120道情境題讓玩家扮演基層教師，挑戰不被投訴地度過一天。一名網友在Threads發文分享，自己玩不到10分鐘就被送進校事會議5次，貼文吸引96萬人次瀏覽。許多人玩不到3分鐘就出局，還有10秒內就被投訴的玩家，遊戲中甚至出現回答未婚遭檢舉、自然老師沒教國歌也被投訴等情節，讓不少人驚呆直呼：「老師是什麼高風險職業？」
校事會議模擬器爆紅！玩家不到10分鐘遭投訴5次傻眼：老師太難當
一名網友近日在Threads分享「校事會議模擬器」的試玩體驗，表示自己挑戰遊戲才不到10分鐘，就被送進校事會議5次，貼文曝光後累積96萬人次瀏覽，其他玩家也紛紛留言分享自己的遊玩結果，有人玩10秒就被投訴，也有人短短30秒內就兩度進入校事會議，讓人直呼荒謬。
遊戲中各種令人意外的申訴理由，一名網友表示，自己快要破關時被問到是否結婚，回答「沒有」竟然也遭檢舉，查詢後才發現是真實案件，忍不住傻眼喊：「老師是什麼高風險職業？」
粉專「翻轉教育」小編也分享試玩經驗，表示自己進入遊戲不到1分鐘就被送進校事會議。當時題目設定為上課鐘聲響起，老師卻還沒走到教室，玩家可以選擇跑進教室向學生道歉，或若無其事地走進去。小編選擇後者，立刻因「老師遲到了」遭投訴，讓他無奈自嘲，還沒開始上課就得面對調查。
120道題揭教育現場困境！體驗基層教師心酸
「校事會議模擬器」由創作者參考真實案例，運用AI工具製作，共設計120道題目，提供「六道輪迴版」及「迷因審判版」兩種模式。「六道輪迴版」著重呈現行政壓力與法規限制，「迷因審判版」則加入網路迷因及黑色幽默，透過更戲劇化的情節呈現教師可能遇到的困境。
玩家必須化身基層教師，針對校園日常狀況做出選擇，努力平安度過一天，避免遭投訴並進入校事會議。遊戲受到關注，也讓更多人透過互動體驗，理解教師工作中不為人知的壓力。
《NOWNEWS》記者實際體驗，進入遊戲才不到3分鐘就立刻進校事會議，原因是有學生數學成績退步，在聯絡簿提醒「數學是不是練習較少？」竟然就被家長檢舉。
而這居然也是真實事件，台南一名國中老師2024年在聯絡簿提醒學生「數學是不是練習較少？」4個月內就被投訴40多項。第一次調查雖全數不成立，但家長持續申訴後重新調查，4項被認定成立。
最終該名老師被記申誡、考績降等、獎金減半，還要寫5000字自省報告，直到她提起訴願，才成功獲得平反。
教育部出手了！3年內第三度修法 合理管教可望直接結案
面對校事會議爭議，教育部於10月7日公告修法內容，這也是近3年來第三度調整相關規定，盼改善校方動輒啟動調查、讓小案件走向繁複程序的情況。
此次修法有3項核心變革。第一，若判斷教師行為屬於依法採取的合理管教，學校可直接結案，不必召開會議或進入調查程序；第二，主管機關接獲檢舉後，若認定屬依法管教，也可直接通知檢舉人結案；第三，輕微的一般懲處將回歸教師成績考核程序，並明定以「校內人員調查」為原則。
校事會議原本是為了處理不適任教師、保障學生權益，如今卻因部分案件的處理方式引發爭議。如何兼顧學生申訴權益與教師合理管教空間，避免不必要的行政程序加重教育現場負擔，仍是制度改革的重要課題。
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一名網友近日在Threads分享「校事會議模擬器」的試玩體驗，表示自己挑戰遊戲才不到10分鐘，就被送進校事會議5次，貼文曝光後累積96萬人次瀏覽，其他玩家也紛紛留言分享自己的遊玩結果，有人玩10秒就被投訴，也有人短短30秒內就兩度進入校事會議，讓人直呼荒謬。
遊戲中各種令人意外的申訴理由，一名網友表示，自己快要破關時被問到是否結婚，回答「沒有」竟然也遭檢舉，查詢後才發現是真實案件，忍不住傻眼喊：「老師是什麼高風險職業？」
粉專「翻轉教育」小編也分享試玩經驗，表示自己進入遊戲不到1分鐘就被送進校事會議。當時題目設定為上課鐘聲響起，老師卻還沒走到教室，玩家可以選擇跑進教室向學生道歉，或若無其事地走進去。小編選擇後者，立刻因「老師遲到了」遭投訴，讓他無奈自嘲，還沒開始上課就得面對調查。
120道題揭教育現場困境！體驗基層教師心酸
「校事會議模擬器」由創作者參考真實案例，運用AI工具製作，共設計120道題目，提供「六道輪迴版」及「迷因審判版」兩種模式。「六道輪迴版」著重呈現行政壓力與法規限制，「迷因審判版」則加入網路迷因及黑色幽默，透過更戲劇化的情節呈現教師可能遇到的困境。
玩家必須化身基層教師，針對校園日常狀況做出選擇，努力平安度過一天，避免遭投訴並進入校事會議。遊戲受到關注，也讓更多人透過互動體驗，理解教師工作中不為人知的壓力。
《NOWNEWS》記者實際體驗，進入遊戲才不到3分鐘就立刻進校事會議，原因是有學生數學成績退步，在聯絡簿提醒「數學是不是練習較少？」竟然就被家長檢舉。
而這居然也是真實事件，台南一名國中老師2024年在聯絡簿提醒學生「數學是不是練習較少？」4個月內就被投訴40多項。第一次調查雖全數不成立，但家長持續申訴後重新調查，4項被認定成立。
最終該名老師被記申誡、考績降等、獎金減半，還要寫5000字自省報告，直到她提起訴願，才成功獲得平反。
面對校事會議爭議，教育部於10月7日公告修法內容，這也是近3年來第三度調整相關規定，盼改善校方動輒啟動調查、讓小案件走向繁複程序的情況。
此次修法有3項核心變革。第一，若判斷教師行為屬於依法採取的合理管教，學校可直接結案，不必召開會議或進入調查程序；第二，主管機關接獲檢舉後，若認定屬依法管教，也可直接通知檢舉人結案；第三，輕微的一般懲處將回歸教師成績考核程序，並明定以「校內人員調查」為原則。
校事會議原本是為了處理不適任教師、保障學生權益，如今卻因部分案件的處理方式引發爭議。如何兼顧學生申訴權益與教師合理管教空間，避免不必要的行政程序加重教育現場負擔，仍是制度改革的重要課題。