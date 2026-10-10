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38人受輕傷 消防警方緊急封鎖調查事故原因

韓國大邱北區觀音洞一處4層樓高的商辦大樓，今（10）日上午發生天花板坍塌意外。一間位於二樓、正在舉辦廚房用品促銷活動的展場，其天花板與結構物因不明原因突然大面積崩塌。當時場內聚集數十名高齡長者，突如其來的坍塌引發恐慌，造成38人受傷，其中9人緊急送醫，所幸均無生命危險。根據《韓聯社》報導，現場目擊者描述，事故發生於當地時間上午10時16分左右。當時該樓層正由一家業者租用，向現場66名高齡長者推銷廚房用品。不料，天花板突然從遠離二樓出口的一端開始崩落，且如推倒骨牌般逐一向內崩塌。一名70多歲的男子回憶起驚悚瞬間仍餘悸猶存，「我當時站在出口附近，一看到天花板開始下陷，嚇得立刻往外跑。整個天花板全部塌下來，過程連10秒都不到！」另一名79歲的男子則展示手部傷勢表示，「坍塌的天花板夾住了我的右臂，整個瘀青了。當時只能用手死命擋住砸向頭部的板材，一路硬爬出來」。另位70歲的男子也驚魂未定地說，「天花板塌下來的瞬間，室內立刻一片漆黑，我以為自己死定了，現場滿是老人家尖叫狂喊的混亂場面」。幸運的是，部分掉落的石膏板與鐵骨結構在跌落時被現場的桌椅擋住，緩衝了直接撞擊的力道，未造成更嚴重的傷亡。現場市民目擊指出，大量驚魂未定的民眾倉皇逃出大樓後，隨即有數輛救護車趕抵現場進行救援。事故發生後，大邱消防與警察單位迅速趕赴現場，封鎖周邊區域並確認是否有其他受困人員。當局統計，現場66人全數逃出大樓，其中38人受傷，多為頭部遭砸傷或逃生過程中擦挫傷，所幸均為輕傷，生命徵象穩定，其中9名傷勢較重者已送往附近醫院治療。事發後現場照片顯示，這座4層樓建築的二樓內部一片狼藉，鋼骨結構與石膏板散落一地，原本覆蓋的天花板脫落後，直接裸露出灰色水泥。據悉，該大樓建於1994年，已有30多年歷史，一樓的食材超市甫於上月底停止營業。警消單位目前已保存現場，並著手協調現場鑑識時程，以釐清天花板結構突然坍塌的確切原因；大邱北區廳亦計畫針對該大樓非封鎖區域展開緊急結構安全檢查，防範二次事故發生。總統李在明也在事發後聽取了事故報告，表達關切，指示相關單位全力投入救援。