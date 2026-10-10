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韓國人氣男團HIGHLIGHT昨（9）日登上高雄音樂節舞台，一連帶來〈Fiction〉、〈Shock〉等9首經典歌曲，還比一般音樂節演出多唱20分鐘，讓台下粉絲聽得超過癮。過去把台灣當廚房在走的4位成員，這次卻在演出尾聲突然透露，接下來可能沒機會再來台灣，讓現場氣氛瞬間變得不捨，儘管如此，他們仍暖心向粉絲喊話：「祝大家一定要健康幸福，等待我們再來喔！」也格外珍惜這次在高雄與台灣粉絲相聚的機會。HIGHLIGHT一登台就熱情向台灣粉絲打招呼：「大家都過得好嗎？很高興見到大家！」他們表示能夠在高雄參加這次音樂節覺得非常幸福，也希望大家都能聽得開開心心再回家，並一口氣帶來9首歌曲，從經典代表作〈Fiction〉、〈Shock〉到安可曲〈Beautiful〉都有，串起團體多年來的音樂軌跡，讓現場歌迷回憶湧現。成員表示，看到現場有這麼多喜歡K-pop的粉絲一起應援，真的非常感動，回想這些年不論台北或高雄，都已經來過台灣好多次，光是高雄就來了3次，「每次我們來的時候，都可以感受到大家全心全力地愛我們，所以我們不得不來！」還提到2026年的第一天就是在台灣雲林度過，沒想到今年又有機會頻繁來台與粉絲見面，讓他們忍不住甜問：「我們真的也可以常常來嗎？」HIGHLIGHT更在台上玩起「顏值認證」遊戲，笑問台下：「不曉得你們喜歡我們的理由是什麼呢？我們有什麼樣的魅力呀？長得帥嗎？」沒想到第一次聽到的回應似乎不夠大聲，成員還故意裝作不確定，追問：「哇，聲音有點小聲了，我有點不太確定，我們HIGHLIGHT帥嗎？」台下粉絲立刻大喊「帥！」讓4位成員相當滿意，隨即笑說：「那長得帥的HIGHLIGHT要唱下一首歌給大家聽喔！如果你們知道這首歌的話，要一起開口唱出來喔！」相較過往音樂節多以30分鐘為主，他們直接加碼20分鐘，超熱烈。演出尾聲，他們表示今年接下來可能沒有機會再來台灣，因此格外珍惜最近頻繁與台灣粉絲相聚的機會，溫暖叮嚀：「祝大家一定要健康幸福，等待我們再來喔！」成員還提到下個月有生日會，笑問大家要不要先祝他們生日快樂，甚至特別用中文說出「生日快樂」，全場粉絲也立刻熱情回喊，讓這場高雄之夜充滿歡笑與溫馨。