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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）加盟費城76人後，由於此前傳出左腳關節炎和坐骨神經痛等傷病，因此有醫學專家預測，76人教練團會將其出賽時間嚴格控制在28至32分鐘左右。此外，由於球隊前場深度不足，詹姆斯可能需要在小球陣容中客串中鋒，這項調度恐將進一步加重他的身體負荷。迎來效力76人的首個賽季，球隊考量到詹姆斯的年齡以及持續存在的健康隱患，預計將大幅減少他的上場工作量。《運動康復秀》的節目主持人探討了詹姆斯左腳慢性關節炎與坐骨神經痛的情況，指出相較於過去幾個賽季在洛杉磯湖人，76人勢必需要更嚴格地管控他的出賽時間。醫學專家傑弗里斯（Evan Jeffries）在談及總教練納斯（Nick Nurse）將如何安排詹姆斯的負荷時表示：「我認為球隊一定會集中力量減少他的上場時間。」在節目的後續環節中，幾位主持人預估詹姆斯的單場出賽時間將落在28至32分鐘的區間。傑弗里斯表示：「談到時間限制，大概就在28到32分鐘這個範圍。隨著賽季推進，最多可能微調到32分鐘，這差不多就是他的時間上限。」上個賽季在湖人，詹姆斯出戰60場例行賽，場均上場33.2分鐘，已創下生涯新低。另一個潛在的麻煩是，在替補中鋒胡克波蒂（Ariel Hukporti）阿基里斯腱受傷後，76人前場深度明顯不足，這有可能迫使詹姆斯偶爾必須頂替中鋒位置。傑弗里斯直言：「我聽到消息指球隊有時可能得讓詹姆斯去打五號位，我對此不太樂觀。一旦把他放進這套小球陣容，身體承受的壓力絕對會更大。」76人新賽季面臨的挑戰，在於如何平衡詹姆斯的出賽負荷，同時兼顧恩比德（Joel Embiid）的出勤狀況。節目主持人建議，為了熬過漫長的例行賽，球隊可以讓這兩大球星錯開上場時段，並依靠馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與艾奇昆（VJ Edgecombe）等年輕球員承擔更多例行賽的重任。