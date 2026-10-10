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中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日下午17點5分於台南亞太主球場進行。面臨「背水一戰」的統一7-ELEVEn獅迎戰取得2勝0敗「聽牌」優勢的中信兄弟，由喬登（Jordan Balazovic）掛帥對決菲力士（Felix Pena）。1局上兄弟無人出局攻佔滿壘，喬登完美化解，連續抓下3個出局數。兄弟開賽先發制人，雙箭頭張士綸、張仁瑋接連敲安，加上曾頌恩選到保送，兄弟無人出局攻佔滿壘。面對開局失分危機，喬登穩住陣腳，先讓王威晨擊出二壘滾地球，林泓弦選擇抓本壘取得第1個出局數，隨後喬登三振宋晟睿，再讓江坤宇擊出界外飛球出局，獅隊安全下莊，守住滿壘危機。兄弟昨日靠著先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失1分好投，以及打線首局把握布雷克（Brock Dykxhoorn）不穩攻下3分大局，加上牛棚大將呂彥青8局上關鍵「拆彈」並關門成功，終場以4：1擊退獅隊，取得2勝0敗的「聽牌」優勢。為力挽狂瀾，獅隊今日推出洋投喬登（Jordan Balazovic）掛帥先發。喬登本季與兄弟交手3場全數拿下勝投，對戰防禦率低至不可思議的0.53，若能延續例行賽壓制力，將是獅隊今晚續命的最大本錢。兄弟則由洋投菲力士（Felix Pena）迎戰，雖然菲力士近6場出賽防禦率僅1.64，但本季勝投仍掛蛋，且今年面對老東家獅隊對戰防禦率達4.98，若能拿出季末的頂級身手，就有機會替黃衫軍關門拿下台灣大賽門票。賽前雙方公布先發打線，獅隊43老將陳鏞基扛先發第4棒、一壘手，獅隊總教練林岳平指出，希望能借助老將之力，將戰線延長到G3，前役代打敲安的林培緯也進入打線，林子豪則是從板凳出發。兄弟方面，先發打線與G1相同，前役兩度未把握滿壘機會的黃韋盛，今日仍在打線之中，扛第7棒、一壘手。兄弟總教練平野惠一指出，黃韋盛日前在亞運看了不少球速快的投手，此役碰上獅隊洋投喬登，決定讓他繼續上陣。平野透露，前役黃韋盛雖然表現不理想，但沒有表現出情緒低落的心態，「昨日賽後有跟韋盛激勵，請他加油。（情緒穩定）也是他的優勢吧！」第一棒：張士綸（二壘手）第二棒：張仁瑋（右外野手）第三棒：曾頌恩（左外野手）第四棒：王威晨（指定打擊）第五棒：宋晟睿（中外野手）第六棒：江坤宇（游擊手）第七棒：黃韋盛（一壘手）第八棒：高宇杰（捕手）第九棒：岳東華（二壘手）先發投手：菲力士第一棒：邱智呈（中外野手）第二棒：朱迦恩（右外野手）第三棒：陳傑憲（左外野手）第四棒：陳鏞基（一壘手）第五棒：潘傑楷（三壘手）第六棒：林培緯（指定打擊）第七棒：陳聖平（游擊手）第八棒：陳重羽（捕手）第九棒：林泓弦（二壘手）先發投手：喬登