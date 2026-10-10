我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒太平洋聯盟高潮系列賽首輪今（10）日火熱開打，日本火腿隊作客對決西武獅隊。備受矚目的台灣21歲火球男孫易磊迎來生涯季後賽初體驗，在7局下平手局面登板中繼，繳出1局狂飆154公里、賞出2次三振的完美三上三下。可惜火腿牛棚沒能守住戰局，延長賽10局下遭到西武洋砲卡納里奧（Alexander Canario）轟出再見全壘打，終場以2：3吞下敗仗，在3戰2勝制的系列賽中陷入背水一戰的淘汰邊緣。此役雙方在前6局打完以2：2平手。火腿在7局下換上孫易磊接替投球，面對首名打者瀧澤夏央，孫易磊一上場就連飆多顆高達153、154公里的犀利速球，迫使對方擊出游擊滾地球出局。隨後面對西川愛也與重砲卡納里奧，孫易磊展現出色的速球與變速球搭配。他在球數2好2壞時，以135公里的外角低位變速球讓西川愛也揮空吞K。面對下一棒的卡納里奧，更在2好1壞時用精準的134公里變速球讓對手站著不動遭到三振。總計孫易磊此役僅用13球、其中10顆好球，投完1局沒被安打、沒投出保送，完美製造三上三下，最快球速達到154公里，完成生涯首次的季後賽登板。回顧本場比賽前半段，西武在首局下就由平澤大河敲出右外野陽春砲先馳得點；火腿則在4局上靠著奈良間大己轟出左外野兩分砲，以2：1超前。不過西武隨即在5局下靠著安打與推進扳平比分，雙方以2：2僵局一路激戰至延長賽。進入延長賽第10局下，火腿換上第6任投手細野晴希登板救援，但在1人出局後面對前一個打席遭到孫易磊三振的西武洋砲卡納里奧，遭到對方逮中首球，一棒轟出左外野方向的再見陽春砲。終場西武就以3：2戲劇性帶走勝利，不僅搶下系列賽首勝與聽牌優勢，也順利終結自2018年以來在高潮系列賽的9連敗。而吞敗的火腿隊目前已無退路，接下來必須全力搶勝，才能延續晉級決勝輪的希望。