好天氣一路維持到下周二！中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周日至下周二（10月11日至10月13日）各地多雲到晴，僅部分地區有局部短暫陣雨，白天高溫28至33度。下波東北季風預計下周三（10月14日）增強，北部、東半部降雨機率提高。此外，菲律賓東方、關島附近仍有低壓帶活動，未來一周不排除有熱帶擾動發展，是否進一步形成新颱風仍待觀察。
國慶連假最後一天 天氣持續放晴
鄭傑仁指出，明天大環境吹東北風，只有基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島則有零星短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。
東北季風下周三增強 北東降雨機率提升
鄭傑仁說明，下周一、下周二東北風雖然還在，但水氣更少，雨區也明顯縮小，基本上全台都是多雲到晴、較穩定的天氣，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。
下一波東北季風會在下周三增強、下周四減弱，水氣稍微增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都會有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後受熱力作用影響，中南部山區有局部短暫陣雨。
未來一周早晚溫差大 不排除有熱帶擾動
氣溫方面，鄭傑仁提及，未來一周變化不大，北部、宜花白天高溫28至30度，新竹以南白天高溫31至33度；清晨和夜晚，各地低溫落在22至26度，北部、宜蘭22至23度，中南部則是24至26度。
此外，目前在太平洋的諾洛颱風、小熊颱風，路徑對台灣都不會有影響，不過在菲律賓東方、關島附近海面依舊處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動發展，是否增強為颱風還有待觀察。
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鄭傑仁指出，明天大環境吹東北風，只有基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東、恆春半島則有零星短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。
鄭傑仁說明，下周一、下周二東北風雖然還在，但水氣更少，雨區也明顯縮小，基本上全台都是多雲到晴、較穩定的天氣，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。
下一波東北季風會在下周三增強、下周四減弱，水氣稍微增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都會有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後受熱力作用影響，中南部山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，鄭傑仁提及，未來一周變化不大，北部、宜花白天高溫28至30度，新竹以南白天高溫31至33度；清晨和夜晚，各地低溫落在22至26度，北部、宜蘭22至23度，中南部則是24至26度。
此外，目前在太平洋的諾洛颱風、小熊颱風，路徑對台灣都不會有影響，不過在菲律賓東方、關島附近海面依舊處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動發展，是否增強為颱風還有待觀察。