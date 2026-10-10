我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥一名年僅28歲的女子日前搭乘國內航班時，在約4小時的飛行過程中於座位上驟逝。而且令人唏噓的是，直到班機順利降落、乘客陸續排隊準備下機時，旁人才發現該名女子遲遲沒有動靜，驚覺她早已失去呼吸心跳。綜合媒體報導，這起悲劇發生於本週三清晨。該名女子搭乘伏拉里斯航空（Volaris）從邊境城市蒂華納（Tijuana）飛往墨西哥南部的恰帕斯（Chiapas）準備回家探親。整趟航程十分順暢，期間並無出現任何異常，豈料在清晨5時降落於塔帕丘拉機場時，其他乘客才注意到女子沒有任何反應，通報機組人員後，赫然發現女子已經去世。由於搭乘的是紅眼航班，航程中大多數旅客都在睡覺，所以周圍乘客都沒有發現異常。從機場內部流出的影片畫面顯示，在其他乘客正常下機後，醫護及執法人員上機進行確認，最終正式宣告女子死亡，隨後用類似白色床單包裹住遺體，低調地將她移出機艙。目前當局已將遺體送往相關單位進行剖驗以釐清確切死因。根據法醫初步調查研判，女子極有可能是因突發性「心肺驟停」而於睡夢中不幸離世。航空公司與當地警方目前正在協助處理善後事宜，並已通知其家屬。