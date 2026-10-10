今（10）日是中華民國雙十國慶，首都地標台北101預計晚間10點施放國慶煙火，董事長賈永婕昨晚發文坦言，心情猶如回到小時候上台表演體操前緊張到胃痛，她向天上的父親喊話：「你女兒居然在籌劃國慶活動，我想你一定很驕傲對吧！請保佑我們！」
101國慶煙火施放倒數 賈永婕緊張到胃痛
昨天晚間，賈永婕在臉書發文提及隔天的國慶煙火展演，「小時候上台表演前都緊張到胃痛！今天我也開始緊張了，明天的展演一定要順利啊」，接著向海軍上校退伍的亡父賈大駿說：「爸爸你要記得從老天的視角一起來看國慶煙火無人機喔！你女兒居然在籌劃國慶活動，我想你一定很驕傲對吧！請保佑我們！」
賈永婕隨文附上兩張兒時在台上表演韻律體操的舊照片，跟大家約定明天見，網友紛紛留言給予鼓勵，「賈董幸運之神跟著妳，明天順利精彩！加油」、「明天一定會成功！我的國家生日快樂」、「賈董是爸爸引以為傲的女兒」、「絕對順利又精彩！」
101國慶煙火將施放 專家揭最佳觀賞地點
台北101國慶煙火展演於今天晚間10點整準時施放，今年的主題為「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」，演出內容包含序幕煙火1分鐘、600台無人機主秀10分鐘、壓軸煙火3分鐘，整個活動總長約14分鐘，專家最推薦的觀賞地點為市政府前的市民廣場或國父紀念館周邊，這兩處的視野最開闊且不易受到煙霧干擾。
資料來源：賈永婕臉書
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昨天晚間，賈永婕在臉書發文提及隔天的國慶煙火展演，「小時候上台表演前都緊張到胃痛！今天我也開始緊張了，明天的展演一定要順利啊」，接著向海軍上校退伍的亡父賈大駿說：「爸爸你要記得從老天的視角一起來看國慶煙火無人機喔！你女兒居然在籌劃國慶活動，我想你一定很驕傲對吧！請保佑我們！」
賈永婕隨文附上兩張兒時在台上表演韻律體操的舊照片，跟大家約定明天見，網友紛紛留言給予鼓勵，「賈董幸運之神跟著妳，明天順利精彩！加油」、「明天一定會成功！我的國家生日快樂」、「賈董是爸爸引以為傲的女兒」、「絕對順利又精彩！」
101國慶煙火將施放 專家揭最佳觀賞地點
台北101國慶煙火展演於今天晚間10點整準時施放，今年的主題為「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」，演出內容包含序幕煙火1分鐘、600台無人機主秀10分鐘、壓軸煙火3分鐘，整個活動總長約14分鐘，專家最推薦的觀賞地點為市政府前的市民廣場或國父紀念館周邊，這兩處的視野最開闊且不易受到煙霧干擾。
資料來源：賈永婕臉書