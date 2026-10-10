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▲農場提供的活動包括傳統客家美食DIY，有客家擂茶、搗粢粑（麻糬）、石磨美食體驗等。（圖／翻攝畫面）

美濃是高雄重要的客家聚落，也是保有濃厚客家風情與淳樸人文特色的小鎮。「美濃客家庄教學農場」完整保存客家傳統風俗與文化，並結合地方特色產業，成為許多國小及幼兒園學童認識美濃、體驗客家文化的美好記憶。農場更獲教育部社會公益獎及客家委員會最佳專業獎章肯定，也是台灣推動客家文化傳承與地方創生的代表性場域之一。美濃客家庄教學農場占地千坪，是專為學校戶外教學、團體鄉土體驗、親子出遊設計的多元客家文化體驗園區。園區創辦人陳文榮原任職高雄市政府，在傳承客家文化的使命感驅動下，於1999年辭官返鄉，胼手胝足創建美濃客家庄，將「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」深度結合。園區以創意轉型計畫進一步推廣鄉土戶外教學，規劃極為豐富的客家農村與手作活動，遊客可以在園區過上充實的一天，從付出勞力與汗水的過程，深刻體會客家人的刻苦精神與傳統生活智慧，達到寓教於樂的目的。陳文榮提供的活動包括傳統客家美食DIY，有客家擂茶、搗粢粑（麻糬）、石磨美食體驗，品嚐道地的客家飲食文化；古早農村農務則讓遊客認識先人留下的農耕道具，重溫昔日純樸的農忙風情，實際穿著農夫裝伴體驗傳統農具、挑穀、挑水、挑菜等，配合秋冬季節還有親子都喜歡的拔蘿蔔體驗活動。古早味DIY焢土窯體驗活動是很受歡迎的項目，重現早年農家焢土窯情境，學習就地取材搭建土窯，享受傳統封窯燜烤的原始美味；生態體驗部分有撈螺、撈魚，還有好玩的客家陀螺、協力木屐、踩竹蹺、滾風火輪等傳統童玩遊戲，也可於鋪設草皮的安全場地內滑草、玩耍等。民俗工藝有許願杯墊敲染DIY，同時挑戰攻炮城許願、銅幣攻城，一方面認識客家傳統節慶娛樂「攻炮城」，一方面結合手作工藝帶回家；園區除了適合學校、幼兒園舉辦戶外教學活動之外也是公司、社團舉辦鄉土體驗活動的熱門埸地。近年園區積極升級，不僅提供一日遊的教學，更轉型成為適合兩天一夜深度旅遊的觀光景點，庄主陳文榮不但在農場旁邊開設民宿，溫馨的空間，二至五樓提供雙人房與五人家庭房，一樓典雅大廳展示庄主的茶具收藏，適合親子家庭、家族聚會、公司團體。另有專為想體驗露營又怕麻煩的民眾準備的「懶人星空合掌屋」，什麼裝備都不用帶，輕鬆入住小木屋，附床墊、棉被、枕頭、冷暖氣、炊事區，同樣可以享受在寧靜的鄉間渡假的感覺。