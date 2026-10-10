2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（11）日只剩最後1張聯盟冠軍系列賽門票尚未出爐，芝加哥白襪與克里夫蘭守護者將在美聯分區系列賽G5正面對決。白襪原本取得2勝0敗絕對優勢，卻在回到芝加哥後連吞2敗，守護者硬是把系列賽逼進決勝戰；如今雙方重新回到克里夫蘭，白襪推出柏克（Sean Burke），守護者則交給威廉斯（Gavin Williams）掛帥，勝隊將晉級美聯冠軍系列賽，挑戰頭號種子坦帕灣光芒。以下《NOWNEWS》整理10月11日MLB季後賽賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。
白襪2：0領先竟被追平 守護者連贏2場死裡逃生
這組系列賽走勢宛如坐雲霄飛車。白襪前2戰都在克里夫蘭拿下勝利，先以3：0完封守護者，接著G2再以4：3險勝，一度握有2勝0敗聽牌優勢；沒想到系列賽移師芝加哥後，局勢完全翻轉。
守護者G3以9：3大勝續命，G4又在落後情況下靠第6局一口氣灌進6分，最終以9：5逆轉白襪，連續2場在客場扳回勝利，硬是把戰局追成2：2平手。更特別的是，這個系列賽前4戰全部由客隊獲勝。白襪前2戰攻陷克里夫蘭，守護者隨後又連續在芝加哥搶勝，如今G5重新回到Progressive Field，主場優勢究竟是不是優勢，反而成為另一大看點。
守護者挑戰史詩級讓2追3 成功將成史上第11隊
守護者若能拿下G5，將完成季後賽5戰3勝制的「讓2追3」大逆轉。根據MLB官方統計，在大聯盟季後賽5戰3勝制歷史上，此前只有10支球隊能在0勝2敗落後後連贏3場完成逆轉，其中6隊是在主場拿下決勝G5，另外4隊則是在客場完成壯舉。
守護者只差最後1勝，就能成為史上第11支完成這項逆轉的球隊。上一次有球隊在分區系列賽0：2落後完成逆轉，正是2017年的紐約洋基。
威廉斯只休1天照樣扛G5 G2曾飆11K
守護者G5把球交給右投威廉斯。這個安排最特別之處，在於威廉斯才剛在G4臨時後援登板，9局下投了18球、抓下最後3個出局數，如今只休息1天就要重新扛起先發任務。
威廉斯例行賽32場先發拿下14勝8敗、防禦率3.76，248次三振高居美聯前段；G2對白襪時更投出5局以上11次三振，只被敲4安、失2分。當時他前5局幾乎完全壓制白襪打線，只是在6局開局連續讓打者上壘後退場，牛棚未能守住領先。
值得注意的是，他本季對白襪6場出賽戰績0勝1敗、防禦率3.76，累積40次三振、11次保送，對戰經驗相當充足。
柏克改當正規先發 今年對守護者3勝0敗、防禦率1.19
白襪則決定改變前幾戰大量使用假先發的策略，G5直接讓柏克擔任傳統先發。這也是白襪本季季後賽第7場比賽以來，首度使用完整先發投手開局。他本季對克里夫蘭4場出賽、2場先發，拿下3勝0敗、防禦率僅1.19；G2更是在第3局接手後長中繼5.1局，只被敲1支安打、失1分，還一度連續解決13名打者，完全澆熄守護者反攻氣勢。
例行賽方面，柏克27場先發拿下11勝7敗、防禦率3.34，172.1局送出185次三振，季末9月份防禦率更只有1.06，近期狀況相當出色。
白襪、守護者G5先發投手對決
拉米瑞茲帶隊翻盤 村上宗隆成白襪最大長打點
守護者能從0勝2敗追回來，明星三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）無疑是關鍵核心。尤其G4他敲出重要全壘打，帶動球隊單局6分反攻，系列賽OPS與整體攻擊表現都明顯升溫。
白襪方面，日本重砲村上宗隆仍是最具長打威脅的打者之一。他G1就曾開轟，系列賽多次在關鍵局數製造攻勢；Miguel Vargas、Braden Montgomery等打者則是白襪中段棒次的重要串聯點。
勝隊晉級ALCS 光芒已等在下一輪
目前美聯另一張冠軍系列賽門票已由坦帕灣光芒拿下。光芒在分區系列賽3連勝橫掃紐約洋基，以逸待勞等待白襪與守護者之間的勝方。
而國聯部分，道奇與釀酒人已經確定在國聯冠軍系列賽碰頭，首戰將於台灣時間10月12日上午登場。
10月11日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規定提供賽事。
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這組系列賽走勢宛如坐雲霄飛車。白襪前2戰都在克里夫蘭拿下勝利，先以3：0完封守護者，接著G2再以4：3險勝，一度握有2勝0敗聽牌優勢；沒想到系列賽移師芝加哥後，局勢完全翻轉。
守護者G3以9：3大勝續命，G4又在落後情況下靠第6局一口氣灌進6分，最終以9：5逆轉白襪，連續2場在客場扳回勝利，硬是把戰局追成2：2平手。更特別的是，這個系列賽前4戰全部由客隊獲勝。白襪前2戰攻陷克里夫蘭，守護者隨後又連續在芝加哥搶勝，如今G5重新回到Progressive Field，主場優勢究竟是不是優勢，反而成為另一大看點。
守護者若能拿下G5，將完成季後賽5戰3勝制的「讓2追3」大逆轉。根據MLB官方統計，在大聯盟季後賽5戰3勝制歷史上，此前只有10支球隊能在0勝2敗落後後連贏3場完成逆轉，其中6隊是在主場拿下決勝G5，另外4隊則是在客場完成壯舉。
守護者只差最後1勝，就能成為史上第11支完成這項逆轉的球隊。上一次有球隊在分區系列賽0：2落後完成逆轉，正是2017年的紐約洋基。
威廉斯只休1天照樣扛G5 G2曾飆11K
守護者G5把球交給右投威廉斯。這個安排最特別之處，在於威廉斯才剛在G4臨時後援登板，9局下投了18球、抓下最後3個出局數，如今只休息1天就要重新扛起先發任務。
威廉斯例行賽32場先發拿下14勝8敗、防禦率3.76，248次三振高居美聯前段；G2對白襪時更投出5局以上11次三振，只被敲4安、失2分。當時他前5局幾乎完全壓制白襪打線，只是在6局開局連續讓打者上壘後退場，牛棚未能守住領先。
值得注意的是，他本季對白襪6場出賽戰績0勝1敗、防禦率3.76，累積40次三振、11次保送，對戰經驗相當充足。
白襪則決定改變前幾戰大量使用假先發的策略，G5直接讓柏克擔任傳統先發。這也是白襪本季季後賽第7場比賽以來，首度使用完整先發投手開局。他本季對克里夫蘭4場出賽、2場先發，拿下3勝0敗、防禦率僅1.19；G2更是在第3局接手後長中繼5.1局，只被敲1支安打、失1分，還一度連續解決13名打者，完全澆熄守護者反攻氣勢。
例行賽方面，柏克27場先發拿下11勝7敗、防禦率3.34，172.1局送出185次三振，季末9月份防禦率更只有1.06，近期狀況相當出色。
白襪、守護者G5先發投手對決
|項目
|芝加哥白襪（CWS）
|克里夫蘭守護者（CLE）
|先發投手
|Sean Burke
|Gavin Williams
|投打習慣
|右投（RHP）
|右投（RHP）
|例行賽戰績
|11勝7敗
|14勝8敗
|防禦率
|3.34
|3.76
|三振
|185
|248
|本季對戰
|對CLE 3勝0敗、ERA 1.19
|對CWS 0勝1敗、ERA 3.76
|系列賽G2
|5.1局失1分、6K
|5局以上失2分、11K
守護者能從0勝2敗追回來，明星三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）無疑是關鍵核心。尤其G4他敲出重要全壘打，帶動球隊單局6分反攻，系列賽OPS與整體攻擊表現都明顯升溫。
白襪方面，日本重砲村上宗隆仍是最具長打威脅的打者之一。他G1就曾開轟，系列賽多次在關鍵局數製造攻勢；Miguel Vargas、Braden Montgomery等打者則是白襪中段棒次的重要串聯點。
目前美聯另一張冠軍系列賽門票已由坦帕灣光芒拿下。光芒在分區系列賽3連勝橫掃紐約洋基，以逸待勞等待白襪與守護者之間的勝方。
而國聯部分，道奇與釀酒人已經確定在國聯冠軍系列賽碰頭，首戰將於台灣時間10月12日上午登場。
10月11日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
|開打時間
|客隊
|主隊
|系列賽
|先發投手對決
|08:00 AM
|芝加哥白襪
|克里夫蘭守護者
|美聯分區系列賽G5（2：2）
|Sean Burke vs. Gavin Williams
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規定提供賽事。