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項目 芝加哥白襪（CWS） 克里夫蘭守護者（CLE） 先發投手 Sean Burke Gavin Williams 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 例行賽戰績 11勝7敗 14勝8敗 防禦率 3.34 3.76 三振 185 248 本季對戰 對CLE 3勝0敗、ERA 1.19 對CWS 0勝1敗、ERA 3.76 系列賽G2 5.1局失1分、6K 5局以上失2分、11K

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 08:00 AM 芝加哥白襪 克里夫蘭守護者 美聯分區系列賽G5（2：2） Sean Burke vs. Gavin Williams

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（11）日只剩最後1張聯盟冠軍系列賽門票尚未出爐，芝加哥白襪與克里夫蘭守護者將在美聯分區系列賽G5正面對決。白襪原本取得2勝0敗絕對優勢，卻在回到芝加哥後連吞2敗，守護者硬是把系列賽逼進決勝戰；如今雙方重新回到克里夫蘭，白襪推出柏克（Sean Burke），守護者則交給威廉斯（Gavin Williams）掛帥，勝隊將晉級美聯冠軍系列賽，挑戰頭號種子坦帕灣光芒。以下《NOWNEWS》整理10月11日MLB季後賽賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。這組系列賽走勢宛如坐雲霄飛車。白襪前2戰都在克里夫蘭拿下勝利，先以3：0完封守護者，接著G2再以4：3險勝，一度握有2勝0敗聽牌優勢；沒想到系列賽移師芝加哥後，局勢完全翻轉。守護者G3以9：3大勝續命，G4又在落後情況下靠第6局一口氣灌進6分，最終以9：5逆轉白襪，連續2場在客場扳回勝利，硬是把戰局追成2：2平手。更特別的是，。白襪前2戰攻陷克里夫蘭，守護者隨後又連續在芝加哥搶勝，如今G5重新回到Progressive Field，主場優勢究竟是不是優勢，反而成為另一大看點。守護者若能拿下G5，將完成季後賽5戰3勝制的「讓2追3」大逆轉。根據MLB官方統計，在大聯盟季後賽5戰3勝制歷史上，此前只有能在0勝2敗落後後連贏3場完成逆轉，其中6隊是在主場拿下決勝G5，另外4隊則是在客場完成壯舉。守護者只差最後1勝，就能成為史上第11支完成這項逆轉的球隊。上一次有球隊在分區系列賽0：2落後完成逆轉，正是2017年的紐約洋基。守護者G5把球交給右投威廉斯。這個安排最特別之處，在於威廉斯才剛在G4臨時後援登板，9局下投了18球、抓下最後3個出局數，如今只休息1天就要重新扛起先發任務。威廉斯例行賽32場先發拿下14勝8敗、防禦率3.76，248次三振高居美聯前段；G2對白襪時更投出5局以上11次三振，只被敲4安、失2分。當時他前5局幾乎完全壓制白襪打線，只是在6局開局連續讓打者上壘後退場，牛棚未能守住領先。值得注意的是，他本季對白襪6場出賽戰績0勝1敗、防禦率3.76，累積40次三振、11次保送，對戰經驗相當充足。白襪則決定改變前幾戰大量使用假先發的策略，G5直接讓柏克擔任傳統先發。這也是白襪本季季後賽第7場比賽以來，首度使用完整先發投手開局。他本季對克里夫蘭4場出賽、2場先發，拿下3勝0敗、防禦率僅1.19；G2更是在第3局接手後長中繼5.1局，只被敲1支安打、失1分，還一度連續解決13名打者，完全澆熄守護者反攻氣勢。例行賽方面，柏克27場先發拿下11勝7敗、防禦率3.34，172.1局送出185次三振，季末9月份防禦率更只有1.06，近期狀況相當出色。守護者能從0勝2敗追回來，明星三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）無疑是關鍵核心。尤其G4他敲出重要全壘打，帶動球隊單局6分反攻，系列賽OPS與整體攻擊表現都明顯升溫。白襪方面，日本重砲村上宗隆仍是最具長打威脅的打者之一。他G1就曾開轟，系列賽多次在關鍵局數製造攻勢；Miguel Vargas、Braden Montgomery等打者則是白襪中段棒次的重要串聯點。目前美聯另一張冠軍系列賽門票已由坦帕灣光芒拿下。光芒在分區系列賽3連勝橫掃紐約洋基，以逸待勞等待白襪與守護者之間的勝方。而國聯部分，道奇與釀酒人已經確定在國聯冠軍系列賽碰頭，首戰將於台灣時間10月12日上午登場。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：透過中華電信MOD可收看季後賽相關賽事。：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規定提供賽事。