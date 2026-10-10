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下週價格不調整 中油吸收汽柴油267.9億

台灣中油公司今（10）日宣布，自下週一（12日）凌晨零時起至10月18日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。中東局勢持續動盪，中油表示，美國墨西哥灣區原油生產設施因颶風逼近擴大停產，國際油價上漲。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元。為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，中油提到，10月12日至10月18日台灣中油公司各再加碼吸收6.9元及8.7元，合計汽、柴油各共吸收10.6元及10.8元，國內汽、柴油價格維持不調整。台灣中油公司2月28日至10月11日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約267.9億元。台灣中油提到，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討，實際零售價格以各營業點公告為準。