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出國玩18天「冷氣忘記關」！9月帳單529元沒爆掉

運轉時間長達18天，原本姊姊還很擔心電費會爆掉，但沒想到收到最新一期帳單，用電度數僅280度，費用只要529元。

▲艾融親姊姊出國18天都沒關冷氣，結果收到最新一期電費帳單傻眼，用電度數只有280度，電費總計529元。（圖/艾融Threads）

艾融隨後也表示：「姊姊的住處冷氣設定25度、使用空間約7至8坪。」

老舊冷氣真的快點換掉！夏天狂吹冷氣便宜2大關鍵曝光

一間使用「國際牌全新一級變頻冷氣」、一間使用「聲寶老舊定頻窗型冷氣」

▲購買全新的一級變頻冷氣絕對省電又涼，家中老舊冷氣也許就是你夏天電費暴漲的關鍵原因。（圖/記者張嘉哲攝）

國際牌兩個月大約350度用電量，而聲寶定頻窗型冷氣則兩個月使用將近1000度，已經差到快要三倍之多。

許多民眾要出遠門時總是會確認家裡的電器、門窗是否都已經確實關閉，尤其是高度耗電的家電一定要關，然而近日「中職最正MC」艾融就分享，自己親姊姊出國旅行長達18天，竟然忘記關掉家中冷氣，結果收到電費帳單之後竟然只要529元，讓她驚呼真的比想像中還要便宜。貼文曝光後，不少內行人紛紛回應「真的只有一級變頻、小坪數才有可能這麼便宜」。艾融在社群平台「Threads」貼文指出，姊姊8月中到9月初出門旅行，結果回到家之後發現涼涼的，才發現是家中冷氣一直都開著沒關，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一級變頻冷氣的錢真的不能省，這就是威力」、「我每天下班開冷氣開到隔天出門，25度電費只要80幾塊錢而已」、「吹整個月電費400元飄過，一級變頻冷氣真的很適合小坪數」、「變頻冷氣一級，一個月都開著，電費大約258元」、「冷氣只要安裝一級變頻、坪數又不大才有可能這麼便宜！」事實上，家裡如果有太老舊的冷氣真的一律建議要直接換掉，《NOWNEWS》記者過去幾年搬家2次租屋處實測，同樣都是5坪、6坪大小的套房，，兩間都試過只要在家就24小時不關冷氣實測，且只開26度的情況。不過這裡要特別注意的是，並不是安裝一級變頻冷氣就有無敵星星，如果你家的空間非常大，耗電量也會跟著上升，但想要省電，首要就是汰換家中冷氣才是最重要的事情，今年夏天已經逐漸過去，如果家中冷氣真的太老舊，明年夏天前換一台，保證你夏季省電超有感。