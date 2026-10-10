韓流天團BIGBANG今年迎來出道20週年，昨（9）日晚間在台北大巨蛋舉辦首場演唱會，吸引4萬多名粉絲朝聖，沒想到隊長GD（G-DRAGON）〈HOME SWEET HOME〉唱到一半，突然比出神祕數字「4」，讓全場歌迷瞬間暴動，猜測已經退團的T.O.P.（崔勝鉉）可能會驚喜回歸明年2月27日、28日的高雄世運演唱會、湊齊4人慶祝20週年。不過T.O.P.上個月才明確表態不會參與BIGBANG的20週年紀念活動，加上GD去年也曾用相同手勢預告4個月後重返台灣，因此這次的「4」恐怕另有含義。
GD大巨蛋手比4 全網瘋猜T.O.P.會現身高雄
BIGBANG昨晚演唱〈HOME SWEET HOME〉時，GD突然用中文喊出「1、2、3」，接著伸出4根手指喊出四，舉動立刻引爆全場尖叫，影片曝光後更讓歌迷開始猜測，難道是暗示BIGBANG即將恢復4人編制？有人甚至大膽預測：「賭明年2/27、2/28，其中一場T.O.P.會回來！」尤其今年正好是BIGBANG出道20週年，粉絲自然期待能在這個重要時刻看到昔日成員同台。
然而，T.O.P.早已在上個月表明立場，確定不會參與GD、太陽、大聲3人的20週年紀念活動，未來也將專注發展個人音樂事業。雖然無意重返團體，但他仍表示會支持昔日隊友的音樂及活動，因此目前沒有任何跡象顯示他將在高雄場驚喜登台，歌迷期待的4人合體恐怕沒那麼容易實現。
GD去年早玩過「手比4」 竟是預告4個月後見
至於GD為何突然比出「4」？其實他去年（2025）就玩過同一招，當時7月11日至13日，GD帶著個人巡演《Übermensch》在台北小巨蛋連唱3天，當時他也曾在舞台上比出4根手指，讓歌迷猜不透真正含義，直到同年9月12日正式宣布11月1日、2日重返台灣，首度以個人身分登上台北大巨蛋，大家才恍然大悟，原來GD早在7月就偷偷預告4個月後還會再來。
巧合的是，BIGBANG這次10月9日至11日在台北大巨蛋連唱3天，距離明年2月27日、28日的高雄世運演唱會，剛好也相隔約4個月，而且高雄2場門票早已全數售罄。對照GD去年在小巨蛋留下的手勢，這次的「4」也有可能是在提醒台灣VIP（粉絲名）4個月後高雄見。
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BIGBANG昨晚演唱〈HOME SWEET HOME〉時，GD突然用中文喊出「1、2、3」，接著伸出4根手指喊出四，舉動立刻引爆全場尖叫，影片曝光後更讓歌迷開始猜測，難道是暗示BIGBANG即將恢復4人編制？有人甚至大膽預測：「賭明年2/27、2/28，其中一場T.O.P.會回來！」尤其今年正好是BIGBANG出道20週年，粉絲自然期待能在這個重要時刻看到昔日成員同台。
然而，T.O.P.早已在上個月表明立場，確定不會參與GD、太陽、大聲3人的20週年紀念活動，未來也將專注發展個人音樂事業。雖然無意重返團體，但他仍表示會支持昔日隊友的音樂及活動，因此目前沒有任何跡象顯示他將在高雄場驚喜登台，歌迷期待的4人合體恐怕沒那麼容易實現。
GD去年早玩過「手比4」 竟是預告4個月後見
至於GD為何突然比出「4」？其實他去年（2025）就玩過同一招，當時7月11日至13日，GD帶著個人巡演《Übermensch》在台北小巨蛋連唱3天，當時他也曾在舞台上比出4根手指，讓歌迷猜不透真正含義，直到同年9月12日正式宣布11月1日、2日重返台灣，首度以個人身分登上台北大巨蛋，大家才恍然大悟，原來GD早在7月就偷偷預告4個月後還會再來。
巧合的是，BIGBANG這次10月9日至11日在台北大巨蛋連唱3天，距離明年2月27日、28日的高雄世運演唱會，剛好也相隔約4個月，而且高雄2場門票早已全數售罄。對照GD去年在小巨蛋留下的手勢，這次的「4」也有可能是在提醒台灣VIP（粉絲名）4個月後高雄見。