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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

進入10月中旬，表示，本週金牛與處女座運勢大旺，金牛職場脫穎而出、桃花旺爆，處女金錢運旺且有望順利脫單。然而，Princess也提醒，情感與人際警訊頻傳，牡羊、巨蟹與獅子需慎防小人作祟或另一半劈腿、誤入三角戀；天秤面臨分手危機；摩羯與水瓶則容易遇到閃戀閃分或個性不合的爛桃花，雙魚則需果斷離職或揮別舊情尋找新方向。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情、工作方面都要小心防範小人／小三，對方一不開心就惹來捅刀。◾工作、事業運：金錢方面運勢不錯，但是小心小人，是處得不好的類型。◾愛情、桃花運：有另一半的小心對方劈腿，因為覺得不開心。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有喜歡的人，是比較沒聯絡的那個，還有一堆桃花。◾工作、事業運：眾多競爭者裡你脫穎而出，著手進行新項目。◾愛情、桃花運：有追求的對象，是沒講過話的那個，另外這週桃花運旺爆。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情、工作方面都要小心人家變卦。◾工作、事業運：小心人家說到沒做到，還有損失人脈。◾愛情、桃花運：小心約會不順利。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心誤入三角戀，感情才剛剛萌芽。◾工作、事業運：會有新項目著手進行。◾愛情、桃花運：剛認識的對象，小心有三角關係。本週運勢重點：日常、工作、愛情、金錢這週愛情工作方面都要小心小人／小三，但是你會有新的、新氣象。◾工作、事業運：很順利，但小心小人，是先損失一波的類型。◾愛情、桃花運：有新對象出現，相處得不錯，小心舊的對象會對你劈腿，覺得可有可無。本週運勢重點：愛情這週愛情方面桃花運旺，還有脫單的機會。◾工作、事業運：無懼小人，金錢運旺，工作運也很旺，是大家注意的焦點人物。◾愛情、桃花運：有望脫單，還有暗戀你的人。本週運勢重點：愛情這週愛情方面既然分了也無差，那做好心理準備，會分手。◾工作、事業運：遇到障礙，懶得處理。◾愛情、桃花運：緣分到盡頭，小心分手。本週運勢重點：工作這週愛情方面彼此個性不同，比如說你比較衝，對方就比較慢吞。◾工作、事業運：遇到障礙，小心狀況、機會多。◾愛情、桃花運：不太穩定，對方容易走走停停。本週運勢重點：愛情這週愛情方面要開始很難，對方三心二意。◾工作、事業運：有雀屏中選的幸運，但是小心計畫胎死腹中，對方很猶豫。◾愛情、桃花運：有條件優質的對象出現，但對方心裡還有其他人或猶豫。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有閃戀的機會，也有可能閃分。◾工作、事業運：若遇到合作，會是你付出較多。◾愛情、桃花運：容易遇到閃戀閃分的爛桃花。本週運勢重點：愛情這週愛情方面容易遇到有問題的感情，該當機立斷。◾工作、事業運：有合作運，但是彼此談不攏，容易破局。◾愛情、桃花運：容易遇到個性不合的情人。本週運勢重點：工作這週愛情、工作方面都要離開現狀，像是離職、找新對象。◾工作、事業運：犯小人嚴重，只能離開。◾愛情、桃花運：對方沒表示，你也就找尋新對象。