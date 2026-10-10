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在台灣發展多年的日本藝人夢多（大谷主水），今（10）日發文慶祝中華民國國慶日，向台灣送上生日祝福。他透露，自己來台已超過25年，人生一半以上的時間都在這裡度過，感性表示：「雖然我還沒有台灣護照，但是我心已經變成台灣人了。」夢多以「我最愛的國家 台灣！生日快樂！」開頭，分享長年在台生活的心情。對他而言，台灣早已是人生中重要的一部分，他在文中寫下：「我來台灣超過25年了，人生一半以上都在台灣。」從日本來到台灣，夢多在這片土地生活、工作，如今透過國慶貼文表達歸屬感。即使尚未持有台灣護照，他仍直言，自己的心已經變成台灣人，字裡行間流露對台灣的深厚感情。除了送上祝福，夢多也寫下「真的說不完的謝謝！」表達感激，並邀請大家一起慶祝。貼文最後，他再次強調：「最後再說一次，台灣生日快樂。」用直接而真摯的文字，為在台生活超過25年的感情留下紀錄。盤點今天有發文祝賀中華民國生日的藝人，除了每年都不缺席的邰智源、于美人之外，今年馬幼興也扛著國旗登山，拍下壯麗照片；演員李國超則是頭戴印有國旗圖案的頭盔，謝和弦也寫歌祝台灣生日快樂，他們紛紛用行動表現愛國的心。