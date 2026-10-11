小孟老師分析今（11）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：能力受到重視
感情：提升自己形象
財運：理財計劃得宜
牡羊幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：牡羊
金牛座：
工作：待人有情有理
感情：收到愛情禮物
財運：進財機會頗多
金牛幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙子座：
工作：工作順心順利
感情：得到溫柔呵護
財運：分散獲利風險
雙子幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：獅子
巨蟹座：
工作：獲得長官支援
感情：溫柔體貼關愛
財運：增加多元投資
巨蟹幸運色：金色
貴人：雙子
小人：魔羯
獅子座：
工作：創意靈活展現
感情：遇到心儀對象
財運：多元得財機會
獅子幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：水瓶
處女座：
工作：做事有條有理
感情：單身結識異性
財運：易得貴人建議
處女幸運色：白色
貴人：處女
小人：金牛
天秤座：
工作：做事細心謹慎
感情：情人間愛意濃
財運：條理分散投資
天秤幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
天蠍座：
工作：企劃獲得肯定
感情：投入愛人懷裡
財運：偏財運很不錯
天蠍幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：理性看待事務
感情：嘴甜獲得信任
財運：減少意外風險
射手幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：射手
魔羯座：
工作：決策果斷精準
感情：單身者易艷遇
財運：謹慎投資理財
魔羯幸運色：白色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：思考展現能量
感情：體驗美好愛情
財運：錢財有好發展
水瓶幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座：
工作：工作按部就班
感情：單身提升桃花
財運：投資見好就收
雙魚幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：能力受到重視
感情：提升自己形象
財運：理財計劃得宜
牡羊幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：牡羊
金牛座：
工作：待人有情有理
感情：收到愛情禮物
財運：進財機會頗多
金牛幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙子座：
工作：工作順心順利
感情：得到溫柔呵護
財運：分散獲利風險
雙子幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：獅子
巨蟹座：
工作：獲得長官支援
感情：溫柔體貼關愛
財運：增加多元投資
巨蟹幸運色：金色
貴人：雙子
小人：魔羯
獅子座：
工作：創意靈活展現
感情：遇到心儀對象
財運：多元得財機會
獅子幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：水瓶
處女座：
工作：做事有條有理
感情：單身結識異性
財運：易得貴人建議
處女幸運色：白色
貴人：處女
小人：金牛
天秤座：
工作：做事細心謹慎
感情：情人間愛意濃
財運：條理分散投資
天秤幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
天蠍座：
工作：企劃獲得肯定
感情：投入愛人懷裡
財運：偏財運很不錯
天蠍幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：理性看待事務
感情：嘴甜獲得信任
財運：減少意外風險
射手幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：射手
魔羯座：
工作：決策果斷精準
感情：單身者易艷遇
財運：謹慎投資理財
魔羯幸運色：白色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：思考展現能量
感情：體驗美好愛情
財運：錢財有好發展
水瓶幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座：
工作：工作按部就班
感情：單身提升桃花
財運：投資見好就收
雙魚幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。