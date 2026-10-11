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小孟老師分析今（11）日十二星座運勢。牡羊座：工作：能力受到重視感情：提升自己形象財運：理財計劃得宜牡羊幸運色：金色貴人：雙魚小人：牡羊金牛座：工作：待人有情有理感情：收到愛情禮物財運：進財機會頗多金牛幸運色：棕色貴人：牡羊小人：天蠍雙子座：工作：工作順心順利感情：得到溫柔呵護財運：分散獲利風險雙子幸運色：咖啡色貴人：射手小人：獅子巨蟹座：工作：獲得長官支援感情：溫柔體貼關愛財運：增加多元投資巨蟹幸運色：金色貴人：雙子小人：魔羯獅子座：工作：創意靈活展現感情：遇到心儀對象財運：多元得財機會獅子幸運色：卡其色貴人：金牛小人：水瓶處女座：工作：做事有條有理感情：單身結識異性財運：易得貴人建議處女幸運色：白色貴人：處女小人：金牛天秤座：工作：做事細心謹慎感情：情人間愛意濃財運：條理分散投資天秤幸運色：橙色貴人：獅子小人：雙子天蠍座：工作：企劃獲得肯定感情：投入愛人懷裡財運：偏財運很不錯天蠍幸運色：藍色貴人：魔羯小人：巨蟹射手座：工作：理性看待事務感情：嘴甜獲得信任財運：減少意外風險射手幸運色：黑色貴人：巨蟹小人：射手魔羯座：工作：決策果斷精準感情：單身者易艷遇財運：謹慎投資理財魔羯幸運色：白色貴人：天秤小人：雙魚水瓶座：工作：思考展現能量感情：體驗美好愛情財運：錢財有好發展水瓶幸運色：咖啡色貴人：天蠍小人：處女雙魚座：工作：工作按部就班感情：單身提升桃花財運：投資見好就收雙魚幸運色：灰色貴人：水瓶小人：天秤