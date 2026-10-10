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▲中華職棒季後賽G2，平野惠一不滿壘審判決，雙手一揮要選手退場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.10）

中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日移師台南亞太主球場進行，由面臨「背水一戰」的統一7-ELEVEn獅對決取得2勝0敗「聽牌」優勢的中信兄弟。此役在1局下就出現濃濃火藥味，兄弟教練團針對一壘手黃韋盛的接球進行挑戰，最終經過輔助判決維持原判，平野惠一雙手一揮，要求場上防守球員全部下場，場邊獅迷也狂噓平野，經過約5分鐘的爭吵，平野回到休息室，比賽也恢復開賽。兄弟開賽先發制人，雙箭頭張士綸、張仁瑋接連敲安，加上曾頌恩選到保送，兄弟無人出局攻佔滿壘。面對開局失分危機，喬登穩住陣腳，先讓王威晨擊出二壘滾地球，林泓弦選擇抓本壘取得第1個出局數，隨後喬登三振宋晟睿，再讓江坤宇擊出界外飛球出局，獅隊安全下莊，守住滿壘危機。1局下菲力士先解決獅隊開路先鋒邱智呈，隨後朱迦恩擊出二壘滾地球，岳東華美技攔下，並快傳一壘，一壘手黃韋盛接到球後疑似重心不穩，手套中的球也掉出來，一壘審邱景彥宣判跑者安全上壘，兄弟教練團馬上向主審提出挑戰。經過電視輔助判決，最終仍維持原判，當下兄弟主帥平野惠一雙手一揮，要求在場上的兄弟防守球員全部退場，場面一度緊張。平野隨後與裁判群激烈抗議，並兩手一攤表達不滿，經過約5分鐘的爭吵，平野回到休息室，比賽也恢復進行，最後菲力士順利解決陳傑憲、陳傑憲，讓獅隊留下殘壘。根據中職規章第9章第43條【罷賽之處罰】：除經聯盟宣布停賽外，無論發生任何比賽 狀況，球隊皆不得罷賽。因罷賽所導致之一切損失，經聯盟裁決後，依懲罰規定處理。規章附錄「球團隊職員違規懲罰規定」中第6條：球團就任何比賽皆不得罷賽，罷賽之球團除依規則裁定敗戰外，尚須負責因罷賽所導致一切損失之全部賠償責任 （含交手隊伍應得之球賽表演費）。聯盟另處球團罰款100萬元及總教練禁賽10場處分。第12條：球團隊職員在比賽進行中若有任何抗議之行為，致使比賽中斷超過5分鐘，處球團罰款10萬元；若導致無法恢復 比賽之情形產生，則視同罷賽，依第6條規定處理。