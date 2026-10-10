星巴克10月12日起調整部分飲品客製化收費，去冰補滿牛奶須加收15元，額外添加糖漿等配料也有新規定，引發常客不滿。品牌再造學院院長王福闓表示，這項策略雖有助提高單店營收、降低成本，但台灣消費者尚未習慣客製化付費，若直接上路，恐讓顧客感到被迫接受。尤其目前台灣咖啡市場競爭激烈，星巴克的絕對優勢已不在，若無法讓顧客認同服務價值，恐流失價格敏感族群，甚至影響核心客群對品牌的信任。
星巴克客製化收費惹議！王福闓：消費者需要適應期
《NOWNEWS》訪問行銷專家王福闓，他表示自己每周約喝兩杯星巴克，認為客製化收費確實能增加營收，但台灣消費者尚未普遍建立「客製化付費」的習慣，若直接宣布上路，容易讓人感到被迫接受。他指出，部分國家的星巴克沒有提供客製化服務，歐美部分市場則早已採取客製付費制度，但台灣星巴克過去提供的服務，已經被多數顧客視為基本配備。
王福闓建議，品牌可提前兩周或一個月公告，讓消費者有時間適應，也能評估去冰後不補滿牛奶是否符合消費者期待。另一種做法則是推出常態優惠，例如中杯免費升大杯、去冰補滿不加價，既能兼顧營運目標，也有機會維持顧客對品牌的信任。
星巴克從漲價到客製化收費！王福闓示警恐流失客群
近年星巴克在台灣陸續調整咖啡、茶飲、星冰樂及餐點價格，也縮減買一送一的適用範圍，改採限定品項、限定價格等促銷方式，部分門市更導入高額低消與預約制。這些措施反映品牌正重新衡量商品、服務與空間的價值。
此次星巴克宣布去冰補奶加收15元、額外添加糖漿每份加收15元的政策，就是將過去被視為附帶服務的項目明確定價。對星巴克而言，雖然有機會提高客單價與空間使用效率，但對習慣免費客製化的消費者來說，可能產生原有權益遭收回的感受。
星巴克已無「絕對優勢」！專家提醒：是否值得那份溢價
王福闓指出，星巴克如今已不像過去在台灣市場具有絕對優勢，消費者有更多咖啡品牌可選擇，不能只靠品牌名氣讓顧客接受調價。當客製化服務開始逐項收費，部分對價格敏感的消費者可能會重新思考：「是否一定非到星巴克消費不可」。
新政策能否成功，關鍵在於增加的營收是否足以彌補流失客群帶來的損失。若顧客逐漸接受客製化服務有價，星巴克可能進一步建立差異化付費體驗；但若負面觀感持續累積，不僅價格敏感族群可能離開，重視品牌體驗的核心客群也可能動搖，造成「兩頭不討好」的局面，「這場賭局的勝負，最終取決於消費者是否仍然相信，星巴克值得多付的那份溢價。」
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《NOWNEWS》訪問行銷專家王福闓，他表示自己每周約喝兩杯星巴克，認為客製化收費確實能增加營收，但台灣消費者尚未普遍建立「客製化付費」的習慣，若直接宣布上路，容易讓人感到被迫接受。他指出，部分國家的星巴克沒有提供客製化服務，歐美部分市場則早已採取客製付費制度，但台灣星巴克過去提供的服務，已經被多數顧客視為基本配備。
王福闓建議，品牌可提前兩周或一個月公告，讓消費者有時間適應，也能評估去冰後不補滿牛奶是否符合消費者期待。另一種做法則是推出常態優惠，例如中杯免費升大杯、去冰補滿不加價，既能兼顧營運目標，也有機會維持顧客對品牌的信任。
近年星巴克在台灣陸續調整咖啡、茶飲、星冰樂及餐點價格，也縮減買一送一的適用範圍，改採限定品項、限定價格等促銷方式，部分門市更導入高額低消與預約制。這些措施反映品牌正重新衡量商品、服務與空間的價值。
此次星巴克宣布去冰補奶加收15元、額外添加糖漿每份加收15元的政策，就是將過去被視為附帶服務的項目明確定價。對星巴克而言，雖然有機會提高客單價與空間使用效率，但對習慣免費客製化的消費者來說，可能產生原有權益遭收回的感受。
王福闓指出，星巴克如今已不像過去在台灣市場具有絕對優勢，消費者有更多咖啡品牌可選擇，不能只靠品牌名氣讓顧客接受調價。當客製化服務開始逐項收費，部分對價格敏感的消費者可能會重新思考：「是否一定非到星巴克消費不可」。
新政策能否成功，關鍵在於增加的營收是否足以彌補流失客群帶來的損失。若顧客逐漸接受客製化服務有價，星巴克可能進一步建立差異化付費體驗；但若負面觀感持續累積，不僅價格敏感族群可能離開，重視品牌體驗的核心客群也可能動搖，造成「兩頭不討好」的局面，「這場賭局的勝負，最終取決於消費者是否仍然相信，星巴克值得多付的那份溢價。」