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▲印度首都新德里今（10）日風聲鶴唳，為了阻撓由青年團體發起的全城「守護民主」抗爭，動員數千名警力封鎖道路、關閉數十座地鐵站並切斷市中心行動網路。（圖／美聯社／達志影像）

1.3億選民「被蒸發」 莫迪面臨新一波政治風暴

印度首都新德里今（10）日風聲鶴唳，大規模警力進行嚴密戒備。為了阻撓由青年團體發起的全城抗議行動，印度政府動員數千名警力封鎖道路、關閉數十座地鐵站並切斷市中心行動網路，甚至在機場直接攔截並拘留了「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）的領袖。儘管官方強勢壓制，但仍有大批青年衝上街頭，要求涉嫌「操弄選民名冊」，導致1.3億選民疑似被剝奪投票權的中央選舉委員會主席下台。根據《路透社》報導，這場由「蟑螂人民黨」主導的「守護民主」抗爭，起源於日前有媒體爆料印度選委會在清理選民名冊時，竟將高達1.3億名選民剔除在外。反對派與抗議團體指控選委會與總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨「印度人民黨」（BJP）串通，藉由技術性作票操控選舉結果，引發印度社會劇烈震盪。為了阻止示威者集結，印度警方週五便以「未獲批准」為由下達禁令，並於週六發動大規模封鎖行動。新德里全區多達45個地鐵站與市場被迫關閉，市中心商業區的行動網路遭斷訊；警方還在進入首都的各個主要幹道架設水泥路障與鐵絲網，甚至派員登上一輛輛公車、搜查私家車輛，嚴防示威者滲透。主要幹道上亦部署了配備催淚瓦斯槍的鎮暴車，呈現高度戒備的緊張狀態。儘管如此，新德里市中心仍有大批青年突破防線，高喊「革命萬歲！」等口號與警方爆發拉扯。現場目擊者指出，警方展開強力清場，將數十名抗議者硬生生拉拽並推上巴士帶離。一名被押上車的青年索蘭奇（Yogendra Solanki）受訪時憤怒表示，「這是對人民權利的侵犯，這個國家不會再忍受下去了！」蟑螂人民黨表示，該黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）及多名高層領導人從孟買搭機飛抵新德里時，機艙門一開便遭警方登機攔截拘留。電視畫面顯示，迪普克在機上向警方喊話，「我是來被逮捕的，抓我吧...我根本不怕你們！」事後反對派強烈譴責這種預謀攔截的「專制拘留」行為，要求立即釋放所有人。引爆這場全國性怒火的導火線，是《印度快報》近日揭露選委會「刪除1.3億名選民」的做法，在內部也引發爆發嚴重分歧與爭執，許多人質疑主委庫馬爾（Gyanesh Kumar）的這項決定。反對派指控，執政黨BJP透過人事任命掌控選委會，以「戶籍核實」為名行剔除特定族群選民之實，直接影響了先前幾場關鍵邦選舉的結果。對此，選委會與執政黨則嚴詞否認，強調刪除的1.3億人包括了6300萬名遷居者、3000萬名無法追蹤者及2800萬名死亡人口，且若有被誤刪者，申訴後可重新登記。執政黨更反擊反對派只是選舉失利，才刻意誤導大眾攻擊政府。然而，有許多民眾指出即使提出申訴，但程序耗時漫長，這使得弱勢族群往往乾脆放棄投票權利。印度最高法院已正式向莫迪政府及選舉委員會發出傳票，要求就「選民遭到大規模剝奪投票權」作出透明交代 。這場抗議已成為莫迪政府近年來面臨的最嚴峻政治挑戰之一，並為2027年初即將登場的一系列地方大選蒙上陰影。