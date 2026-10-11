寶可夢30週年最大盛事「PokéXciting! in 台北」，不僅在10月10日至11日於信義區香堤大道舉辦活動，也在周圍3處公園推出9個「Pokégenic」寶可夢裝置藝術打卡點，從10月10日一路展出至11月2日，歡迎訓練家們一起在台北街頭找尋寶可夢的身影。提醒訓練家，位於「Pokégenic」附近的百變怪、伊布家族、卡比獸、皮卡丘與御三家的雕塑，只有10月10日到10月11日展出，「Pokégenic」則預計維持到11月2日。
周邊打卡點必去 和寶可夢留下合照
「Pokégenic」寶可夢裝置藝術打卡點分別位於松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園，其中松壽廣場公園設置5處寶可夢打卡點，以及各世代御三家及皮卡丘雕塑；信義廣場有1處打卡點；信義安康公園則有3處打卡點，還有伊布家族、卡比獸跟百變怪雕塑。
本次裝置藝術除了繪製在牆面、地面的圖案相當吸睛之外，不少人都被超可愛的寶可夢雕塑吸引，尤其是百變怪們聚集在一起的模樣，讓訓練家們都想跟牠們合照，大家拍照時都很有秩序，自動排起隊伍耐心等待合照。
雕塑只在活動期間展出 塗鴉11月前都拍得到
《NOWNEWS》記者詢問寶可夢官方，「Pokégenic」寶可夢裝置藝術牆面及地面的塗鴉，預計會維持到11月2日，如果只是為了拍塗鴉，可以找其他天再來，人潮比較不會這麼擁擠，但如果是百變怪、伊布家族、卡比獸、皮卡丘與御三家雕塑，只會在10月10日到10月11日展出，想拍的民眾要把握機會。
📌松壽廣場公園
塗鴉：寶可夢剪影、皮卡丘＋加號、皮卡丘指示牌、粉紅泡泡皮卡丘、趴著的皮卡丘。
雕塑：皮卡丘與各世代御三家。
📌信義廣場
塗鴉：粉紅愛心造型指示牌及階梯上的寶可夢背影。
📌信義安康公園
塗鴉：伊布、耿鬼、寶可夢警示標誌。
雕塑：百變怪、伊布家族、卡比獸。
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「Pokégenic」寶可夢裝置藝術打卡點分別位於松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園，其中松壽廣場公園設置5處寶可夢打卡點，以及各世代御三家及皮卡丘雕塑；信義廣場有1處打卡點；信義安康公園則有3處打卡點，還有伊布家族、卡比獸跟百變怪雕塑。
本次裝置藝術除了繪製在牆面、地面的圖案相當吸睛之外，不少人都被超可愛的寶可夢雕塑吸引，尤其是百變怪們聚集在一起的模樣，讓訓練家們都想跟牠們合照，大家拍照時都很有秩序，自動排起隊伍耐心等待合照。
《NOWNEWS》記者詢問寶可夢官方，「Pokégenic」寶可夢裝置藝術牆面及地面的塗鴉，預計會維持到11月2日，如果只是為了拍塗鴉，可以找其他天再來，人潮比較不會這麼擁擠，但如果是百變怪、伊布家族、卡比獸、皮卡丘與御三家雕塑，只會在10月10日到10月11日展出，想拍的民眾要把握機會。
📌松壽廣場公園
塗鴉：寶可夢剪影、皮卡丘＋加號、皮卡丘指示牌、粉紅泡泡皮卡丘、趴著的皮卡丘。
塗鴉：粉紅愛心造型指示牌及階梯上的寶可夢背影。
塗鴉：伊布、耿鬼、寶可夢警示標誌。
雕塑：百變怪、伊布家族、卡比獸。