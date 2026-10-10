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▲張以理笑稱，自己過去是設計師出身，，看到看板失去平衡，就忍不住想發揮專業將它「畫好」。（圖／市議員候選人張以理提供）

高雄市左楠區市議員候選人張以理，日前發現自己的競選看板出現劃損，多了單邊鬍子。面對看板的劃損，曾獲德國紅點設計獎殊榮的張以理展現超高 EQ，不僅沒有氣憤提告，反而發揮設計師本色，利用行程空檔自己帶著畫筆將另一邊的鬍子「補齊」，讓看板圖案變得完美對稱，幽默化解這場危機。不過此舉意外引來派出所關切，成為選戰中的趣味插曲。張以理笑稱，自己過去是設計師出身，雖然因投身公共事務後對畫筆有些生疏，但不忘老本行，看到看板失去平衡，就忍不住想發揮專業將它「畫好」。然而，這波幽默的補筆行動，就在張以理前腳剛離開現場，後腳就接到轄區派出所的關切電話。原來，他在看板前「加工」的專注模樣，全被一名休假路過的員警看在眼裡，員警基於維護選區治安的職責，立刻拍照通報派出所。張以理只好在電話中尷尬又好笑地向所長坦承：「報告所長，剛剛畫畫的『破壞者』正是我本人啦！」很抱歉造成派出所的困擾。事後，張以理將這段逗趣過程分享至社群平台，原本只是想博君一笑，並感謝警方維護選風的超高效率，沒想到貼文竟在短短一個晚上狂吸將近4萬名網友按讚朝聖，眾人紛紛大讚候選人的高 EQ 與警方的機警敏銳。面對爆紅的貼文，張以理除了感謝大家的熱情支持，也藉此機會向大眾嚴正宣導：雖然這次事件以喜劇收場，但破壞、毀損競選看板是非常嚴重的行為，此舉不僅觸犯刑法《毀損罪》，更會違反《選罷法》。期盼大家能以和平、理性的態度參與民主政治，將創意發揮在對的地方。