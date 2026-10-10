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重塑溫暖人設！鍾沛君批沈伯洋：至今未正面回應

曾附加拿大安全毒品注射屋連結 柳采葳：市民能接受嗎？

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾在一篇公開發表的文章談毒品政策，內文提及「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」，讓國民黨立委李彥秀擔心，若社工需要提供毒品給吸毒者恐會造成巨大危害。沒想到卻引發沈伯洋團隊、社工圈的不滿，要求李彥秀道歉。對此，北市議員柳采葳直言，相關內容絕非國民黨編造，都是沈伯洋自己說過的話，呼籲沈伯洋面對過去的主張說清楚講明白。針對沈伯洋2014年在《想想論壇》發表文章【柯震東震出我國毒品政策的爛瘡】的看法，柳采葳與同黨議員鍾沛君召開記者會表示，相關內容皆為沈伯洋本人所寫，認為真正該向社工道歉的，正是沈伯洋自己。兩人重砲批沈從頭到尾不敢面對12年前的自己，只會使出「潑糞大法」，「這場選戰基本上就是沈伯洋的卸妝比賽，要卸下他激進左膠學者的面具。」鍾沛君表示，李彥秀的發言有網路直播可供查證，當時她明確表示，現在的社區中心是民眾休閒跳舞的地方，若沈伯洋入主台北市政府，社區中心是否會變成「社工必須發放毒品」的場所？「導入社工機制」與「提供毒品與針頭」正是沈伯洋12年前自行提出的主張。鍾沛君痛批，沈伯洋無法面對過去的言論，便對他人潑髒水，自己寫過的文章與說過的話皆有據可查，並非抹黑。為了參選台北市長，沈伯洋形塑「溫暖」人設，卻無法面對當年「素顏版」的激進左膠主張，至今仍未正面回答12年前的論述在12年後的今天究竟還支不支持。另外，柳采葳指出，當年沈伯洋還在該文章留言區回覆網友提問時，曾附上加拿大「安全毒品注射屋」的連結，顯示其當時便在探討是否效法相關機制。若沈伯洋所謂的「減害」是效法加拿大，台北市民能夠接受嗎？作為民進黨台北市長參選人，市民與議員絕對有權利針對他過去主張的毒品政策與減害觀點提出質疑。