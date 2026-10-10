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中華民國115年國慶大會今（10）日上午在總統府前廣場舉行，身兼國慶慶籌會主委的立法院長韓國瑜在致詞時卻脫稿，重提大罷免及行政院長卓榮泰不副署法案等。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪時表示，「韓院長還是一樣妙語如珠」，只要不要造謠、不要跨越紅線，都是民主的真諦，「我尊重韓院長的發言」。韓國瑜上午在國慶大會致詞時許下3個願望，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「民主萬歲」；他直言，台灣民主已發生裂痕，去年大罷免不是民主，完全是場獵殺，今年國會三讀通過的法案，卓榮泰不副署，「台灣民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁」。沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪時表示，「韓院長還是一樣妙語如珠」，今天是國慶、國慶是國家的生日，民主特色就是大家意見不同；他說，大家意見不同，只要不要造謠、不要跨越紅線，這都是民主真諦。沈伯洋提到，韓院長在國慶的節日，抒發其意見，他覺得這沒有什麼，「只要是抒發其意見，對於現在民主認同是什麼？希望能夠做什麼？」他說，這本來就是一個百家爭鳴的社會，也是民主的真諦，「我尊重韓院長的發言」。