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5、6年前一個月有破百位寶寶 醫：現今每月平均新生兒減半

迎接雙十國慶，雙北地區包括新光醫院、長庚醫院、馬偕醫院都迎來寶寶誕生的好消息。新光醫院今（10）日已有2位女嬰；林口長庚截至上午11時有1位女嬰出生；馬偕醫院截至下午4時有1位女嬰出生。迎接國慶寶寶！新光醫院公布截至今日下午4時已有1位自然產女嬰、剖腹產女嬰出生；台北馬偕醫院有一位自然產的女嬰；林口長庚，截至晚上6點共5名、台北長庚2名寶寶出生。在新光醫院生產的產婦吳小姐於今日凌晨平安生下寶寶，而其配偶許小姐接受媒體訪問時提到，倆人職業都是老師，目前已經結婚兩年，當初就希望可以早點迎接孩子的到來。許小姐說，迎接第一位孩子前，已先行規劃盼生育2個孩子，有手足可以彼此陪伴，今天誕生的國慶寶寶正是家中的第二胎。只是，求子的路上並不是那麼順遂。許小姐坦言，「我們一定是很辛苦的」，因為受限國內法規，同性婚姻僅能利用寒暑假出國進行人工生殖。回憶第一胎的「大寶」求子經過，從懷孕到生產都抱著期待和快樂的心情；但迎接二寶之前，卻經歷過一次胎停，經過調養、半年後身體重新恢復才再度嘗試，所幸今天成功平安誕下孩子。國內人工生殖法仍卡關，許小姐直言，既然同性婚姻合法，就應要有相關配套措施，也盼修法更健全。新光醫院婦產科主治醫師游正暐則提到，現在家長較少刻意挑選在什麼特殊節日生寶寶，因此雙十節出生人數與去年相近。醫師指出，目前在新光醫院一個月平均有80至90位寶寶出生，但回顧5、6年前一個月可到150至160位寶寶。游正暐分析，基本上與房價、薪水不對等生活因素有關，且愈來愈多人可能會偏向更重視個人享樂主義等。游正暐也說，目前統計全台灣近2年約有10分之1是經由試管或不孕症療程懷孕、生產，跟過往相比愈來愈高，且產婦年齡明顯有延後趨勢，不少人超過35歲才生第一胎。