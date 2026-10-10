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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）季前熱身賽持續熱戰中，高雄全家海神隊今（10）日134：110擊潰新竹御嵿攻城獅隊，熱身賽1勝1敗作收。雖然今日收下漂亮一勝，但海神新任外籍主帥齊科（Zico Coronel）與陣中本土主力蘇文儒在賽後記者會上都認為，強團隊在防守端與戰術細節上仍有極大修正空間，必須把握開季前最後一週加速調整。此役砍下17分、正負值高達26的新科狀元賀丹（Adam Hinton）則感謝隊友的支持，讓他能在場上大放異彩。昨日延長賽以133：136不敵新北中信特攻的海神，今日交手攻城獅全場幾乎都領先對手，海神主帥齊科在賽後記者會上談及團隊近兩場的表現直言，由於球隊已經很久沒有與其他職業隊進行正式對抗，雖然贏球，但過程仍有許多令教練團不滿意的地方。「我們昨天比賽完後進行了檢討，坦白說，大家心裡都覺得在很多環節上讓自己失望了，」齊科表示，隨著距離例行賽首戰僅剩最後一週，團隊在今日比賽雖然有所進步，但要達到理想的比賽標準，「我們還有很長的路要走。」在前一場比賽出現6次失誤的新星賀丹（Adam Hinton），今日繳出17分、5籃板、3助攻的全面數據，正負值還是全場最高的26。賀丹賽後特別感謝隊友與教練團的無限信任與鼓勵：「當身邊所有人都在背後支持你、不停為你加油時，你很難一直沮喪下去。就算出現失誤，隊友也告訴我『別介意，繼續打』，這讓我能快速重新專注在比賽上。」談到開季前的個人目標，賀丹強調自己完全不在乎個人數據，唯一在乎的就是「幫助球隊贏球」。面對即將到來的例行賽開幕戰，他表示最重要的是保持健康，並在接下來一週的訓練中建立好習慣和戰術執行力。此役攻下15分的蘇文儒則認為自己在進攻端表現不錯，但防守端的表現還可以更好：「今天進攻還可以，但防守上面我覺得有點不及格，沒有達到教練要的標準。防守是我在場上賴以生存的東西，我卻沒有做好，這是我下週要特別思考與調整的地方。」此外，為何登錄邱子軒卻沒讓他上場？齊科透露，邱子軒歷經嚴重傷勢後，目前復健成果良好，距離重返賽場已越來越近，但重傷初癒需要龐大的心理調適，「讓他隨隊暖身、穿上球衣體驗比賽節奏，能幫助他在心態上做好準備。我們非常期待他的回歸，大家知道他會是一位非常優秀的球員。」