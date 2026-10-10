33歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）2022年11月嫁給日籍醫生AKIRA，今年4月底宣布懷上同卵雙胞胎，時常在粉專分享安胎日常，今（10）日雙十國慶，她晚間發文宣布順利產下兩名女兒，透露進產房30分鐘便剖腹誕下雙胞胎姊妹，「母女均安，十全十美」。
鄭家純國慶日順產雙胞胎 公布小女兒萌照
今天傍晚，鄭家純在臉書發文捎來大喜訊，透露已經誕下一對雙胞胎姊妹，姊姊體重2569公克，妹妹則是2153公克，還說自己今天下午2點進入手術房半小時內就完成剖腹產，隨文附上小女兒用雙手摀著臉的照片，更設計對白「妹妹：『媽媽我擺好姿勢，把半臉遮起來，妳就可以發這張』」，十分逗趣。
鄭家純年初小產心碎淚崩 隔3個月喜懷雙胞胎
鄭家純年初淚崩宣布自己流產，語帶哽咽直言「心碎到無法呼吸、腦袋一片空白」，坦承懷孕喜悅轉瞬成煎熬，誓言慢慢爬起面對未來，沒想到，3個月後傳來懷雙胞胎的好消息，她去問鎮海宮七王爺，能否順利生下健康的寶寶們，「得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」
如今喜獲一雙愛女，大批星友、粉絲紛紛留言恭賀，鄭家純也回覆：「再次感謝這幾個月以來大家的祝福！阿純也祝各位事事順心、平安健康！」
資料來源：鄭家純臉書
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今天傍晚，鄭家純在臉書發文捎來大喜訊，透露已經誕下一對雙胞胎姊妹，姊姊體重2569公克，妹妹則是2153公克，還說自己今天下午2點進入手術房半小時內就完成剖腹產，隨文附上小女兒用雙手摀著臉的照片，更設計對白「妹妹：『媽媽我擺好姿勢，把半臉遮起來，妳就可以發這張』」，十分逗趣。
鄭家純年初淚崩宣布自己流產，語帶哽咽直言「心碎到無法呼吸、腦袋一片空白」，坦承懷孕喜悅轉瞬成煎熬，誓言慢慢爬起面對未來，沒想到，3個月後傳來懷雙胞胎的好消息，她去問鎮海宮七王爺，能否順利生下健康的寶寶們，「得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」
如今喜獲一雙愛女，大批星友、粉絲紛紛留言恭賀，鄭家純也回覆：「再次感謝這幾個月以來大家的祝福！阿純也祝各位事事順心、平安健康！」
資料來源：鄭家純臉書