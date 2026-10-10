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▲Lulu親自留言：「恭喜你們！讓我今天也收到很多祝福。」（圖／陳漢典臉書）

男星陳漢典與Lulu（黃路梓茵）去年10月登記結婚，夫妻倆對於生子計畫抱持隨緣態度。然而，近日有名同為「陳漢典」的網友在社群上PO出超音波照宣布當爸，讓不少人誤會，紛紛向Lulu道喜，讓本人緊急回應：「以上我不是藝人陳漢典，謝謝大家的祝福。」貼文也釣出Lulu留言：「恭喜你們！讓我今天也收到很多祝福。」近日與陳漢典同名的網友，在臉書上宣布當爸喜訊，PO出寶寶超音波照寫下：「今天照高層次，一切完整一切平安，老婆也平安。」沒想到貼文讓許多人誤以為是藝人陳漢典，紛紛留言恭喜。對此，本人趕緊解釋自己不是藝人陳漢典，本身是一位廚師，但還是謝謝大家的祝福。本人出面解釋後，網友笑說：「恭喜不是藝人的陳漢典，要當爸爸了，露露（Lulu）應該一臉疑惑」、「我也以為是漢典，結果…是啦也是漢典」、「應該很多人差一點以為是，恭喜你」、「當下以為是藝人『陳漢典』，因為讚數7萬多，點進去看～原來是誤會一場。」而貼文也引來Lulu親自留言：「恭喜你們！讓我今天也收到很多祝福。」事實上，陳漢典和Lulu結婚後，做人進度也受到外界關心，不過兩人對生子態度相當一致，皆表示「順其自然、不設時間表」。陳漢典過去受訪時曾坦言，自己私心比較想要女兒，但強調不論性別，孩子都是上天給的禮物，健康平安最重要。