我是廣告 請繼續往下閱讀

強勢制裁ICC引爆外交風暴

2026年諾貝爾和平獎頒給曾任國際刑事法院（ICC）法官與聯合國人權事務高級專員的南非律師皮萊（Navi Pillay），美國總統川普（Donald Trump）怒轟自己沒得獎對挪威來說是「無法抹去的污點」，美國政府也隨即宣布對國際刑事法院祭出全面性經濟制裁，旨在切斷該機構的營運資源，並禁止全球企業為其提供服務，這也引起歐洲及日本等多個美國盟友國家的反彈與批評。根據《路透社》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過聲明強調，「川普總統絕不允許國際刑事法院起訴美國公民。這就是為什麼美國今天對這個『流氓法院』實施制裁。我們將禁止與其進行任何交易，切斷其資源並癱瘓其運作能力」。與川普第一任期僅針對個別檢察官與法官的制裁不同，本次制裁首度將目標直接對準ICC機構本身。依據美國制裁規定，凡在美營運之企業（包含銀行、保險公司及軟體巨頭）皆被禁止與ICC合作，這意味著ICC將面臨帳戶被凍結、軟體授權中斷及保險失效等系統性癱瘓風險。面對華府的極限施壓，ICC隨後發表嚴正聲明反擊，稱美方行為是「對法治及國際法律秩序根基的侵犯」，並呼籲125個締約國挺身而出。「法院無法孤軍奮戰，它的命運現在掌握在創建它的締約國手中。這不僅僅是為了捍衛單一機構，更是為了維護以法治為基礎的國際秩序。歷史將會審判這一刻」。為避免機構陷入癱瘓，ICC官員數月前便已著手應變，包括將電腦系統從微軟軟體轉移至開源系統，並重新安排跨境銀行與醫療保險合作。美國財政部則宣布會給予6個月的初始緩衝期，以利後續談判，並針對電訊、軟體及養老金發放等部分交易給予豁免。歐盟所有成員國及北約（NATO）組織絕大多數盟國皆為ICC締約國，美方的強硬態度已讓大西洋兩岸的信任危機進一步加劇。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，6個月的緩衝期提供了對話窗口，但歐盟「擁有確保ICC繼續執行其關鍵工作的相應選項」。比利時外長則公開呼籲歐盟應立即啟動「阻斷法規」，以法律手段保護歐洲企業與機構免受美方「長臂管轄」的制裁影響。日本首相高市早苗也表示，美國制裁ICC與日本的立場相悖，「我國一貫重視國際社會中的法治，並支持承擔這一職責的ICC」，稱將提供必要的支援，確保ICC能履行其應有的職責和職能，並將繼續與美國保持溝通。諷刺的是，諾貝爾委員會在把和平獎頒發給皮萊時，特別強調此舉正是要在「國際法法官與機構遭受政治攻擊之際」，表達對國際法治的堅定支持。